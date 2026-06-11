Ludwigshafen (ots) -Gemeinsam mit der Webagentur LOOM hat die BKK Pfalz eine neue KI-gestützte Suchfunktion auf ihrer Website eingeführt. Ziel war es, Nutzer*innen einen noch schnelleren und intuitiveren Zugang zu Informationen rund um Leistungen, Services und Gesundheitsthemen zu ermöglichen."Wir haben die starre Keyword-Suche um eine intelligente, semantische RAG-Lösung erweitert. Dabei vereinen wir Innovation mit kompromissloser Sicherheit: Sensible Informationen wie Versicherungsnummern werden vollautomatisch erkannt und nicht verarbeitet", so Sergej Vassilevski von LOOM.Die neue Suche ergänzt die bestehende klassische Stichwortsuche und kombiniert damit bewährte Navigation mit modernster KI-Technologie. Nutzer*innen können damit nicht nur gezielt suchen, sondern auch direkt Fragen stellen und verständliche Antworten erhalten. Ein zentrales Merkmal der Lösung ist die ausschließliche Nutzung von Inhalten der BKK Pfalz-Website. Externe Quellen werden bewusst ausgeschlossen, um maximale Verlässlichkeit der Informationen sicherzustellen.Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz, geht es vor allem um den Mehrwert für die Versicherten und die damit verbundene Steigerung der Servicequalität. "Unsere neue KI-Suche ist ein weiterer Meilenstein im Service für unsere Versicherten. Das Gesundheitssystem ist komplex - der Zugang zu unseren Leistungen darf es nicht sein. Ab sofort müssen unsere Versicherten keine Fachbegriffe mehr kennen, sondern erhalten auf ihre Fragen statt einer langen Linkliste sofort präzise Antworten in Alltagssprache. Dieser schnelle 24/7-Service erhöht die Zufriedenheit unserer Versicherten und entlastet gleichzeitig unsere Teams im Kundenservice. So schaffen wir durch Digitalisierung mehr Zeit für die persönliche Beratung, wenn sie am meisten gebraucht wird."Die BKK Pfalz ist mit der Einführung der KI-gestützten Suche auf ihrer Seite www.bkkpfalz.de Vorreiter in der gesetzlichen Krankenversicherung und schafft damit einen modernen, intuitiven Zugang zu Gesundheitsinformationen.LOOM ist eine Digitalagentur aus Berlin mit Fokus auf nutzerzentrierte Webentwicklung, Open-Source-Technologien und KI-basierte Lösungen. Für Unternehmen, Institutionen und Non-Profits entwickelt LOOM maßgeschneiderte digitale Plattformen - von Corporate Websites über Wissensportale bis hin zu skalierbaren Frameworks für künstliche Intelligenz.Mehr unter: www.loom.de. Ansprechpartner: Sergej Vassilevski, New Business, s.vassilevski@loom.de, Tel. 030 200090135.Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 350 Mitarbeiter betreuen circa 140.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere Infos: www.bkkpfalz.dePressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation und Pressesprecherin, mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/6292341