München (ots) -- Umsatzwachstum entscheidet über den Unternehmenswert.- Preiserhöhungen verlieren Wirkung, Handelsmarken und Challenger Brands gewinnen Marktanteile.- Neue A&M-Analyse zeigt strukturellen Wandel in der Konsumgüterindustrie und wachsenden Druck auf traditionelle Wachstumsmodelle.Große internationale Konsumgüterunternehmen stehen zunehmend unter Druck: Während Umsätze vieler Unternehmen durch Preiserhöhungen bislang stabil gehalten werden konnten, schrumpfen die Absatzmengen in zentralen Kategorien. Das zeigt eine neue Analyse des weltweit tätigen Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.germany-alvarezandmarsal.com%2Fde&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Ceb67f4dd6dd241941ea808dec6f6123c%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639166957334856207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hOlSxVzB92mfER3kxzvZjexGKXC5JnlwfY%2BQZMk7gc8%3D&reserved=0) unter 23 Konsumgüterunternehmen mit einem Jahresumsatz von jeweils mehr als 10 Milliarden US-Dollar.Die zentrale Erkenntnis der Analyse ist, dass der Kapitalmarkt Umsatzwachstum deutlich stärker belohnt als reine Margenverbesserungen. Während viele Konsumgüterunternehmen in den vergangenen Jahren auf Effizienzprogramme und Kostensenkungen gesetzt haben, erzielen Unternehmen mit nachhaltigem Umsatzwachstum signifikant höhere Bewertungsmultiplikatoren. Laut A&M lassen sich rund 64 % der Unterschiede bei den Unternehmensbewertungen durch das Umsatzwachstum erklären.Laut der Analyse lassen sich rund 64 % der Unterschiede bei den Bewertungsmultiplikatoren (EV/EBIT) durch Umsatzwachstum erklären. Unternehmen mit einem Wachstum von 5 bis 8 % erzielen deutlich höhere Bewertungen als Wettbewerber mit stagnierendem oder rückläufigem Umsatz. Margen allein zeigen hingegen nur eine geringe Korrelation mit dem Unternehmenswert.Gleichzeitig geraten traditionelle Wachstumsmodelle zunehmend unter Druck. Verbraucher achten stärker auf Preise, greifen häufiger zu Handelsmarken und entdecken neue, spezialisierte Marken über soziale Medien und E-Commerce-Plattformen. Besonders große Konsumgüterkonzerne verlieren dadurch an Volumenwachstum."Vorstände und Finanzchefs stehen heute vor einem strategischen Dilemma: Investieren wir in weiteres Wachstum oder konzentrieren sie sich auf Kostensenkungen. Unsere Analyse zeigt, dass der Kapitalmarkt Wachstum deutlich höher honoriert als reine Margenverbesserungen. Die erfolgreichsten Unternehmen schaffen deshalb beides gleichzeitig: Sie modernisieren ihre Kostenbasis und investieren konsequent in neue Wachstumsquellen", sagt Daniel Mahler (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alvarezandmarsal.com%2Four-people%2Fdaniel-mahler&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Ceb67f4dd6dd241941ea808dec6f6123c%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639166957334881908%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ayYK0t2mFMbiGOh%2F7edABJr%2Fs0TbjIiQShnyjSXIkiA%3D&reserved=0), Managing Director bei Alvarez & Marsal.Laut A&M reichen klassische Kostensenkungsprogramme nicht mehr aus. Gefragt seien vielmehr neue Operating Models, schnellere Innovationszyklen, datenbasierte Entscheidungen sowie engere Partnerschaften mit dem Handel. Unternehmen müssten lernen, unterschiedliche Geschäftsmodelle parallel zu steuern - von hochintegrierten Mega-Marken bis hin zu autonomen, trendgetriebenen Markenportfolios.Welche Schritte müssen Unternehmen einleitenDie Analyse identifiziert sechs zentrale Hebel für zukünftiges Wachstum:- eine konsequente Ausrichtung auf Verbraucher- und Shopperbedürfnisse,- eine engere Zusammenarbeit mit Händlern,- dynamische Ressourcensteuerung in Echtzeit,- schnellere Innovationsprozesse,- eine höhere Marketing- und Vertriebsproduktivität,- eine aktive und differenzierte Portfoliosteuerung."Effizienzprogramme bleiben wichtig, sie ersetzen jedoch keine Wachstumsstrategie. Investoren bewerten zusätzliche Umsatzdynamik deutlich höher als vergleichbare Ergebnisverbesserungen durch Kostensenkungen. Die Gewinner der kommenden Jahre werden jene Unternehmen sein, die Wachstum und Produktivität parallel steigern, statt zwischen beiden Zielen wählen zu müssen", ergänzt Philip Beil (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alvarezandmarsal.com%2Four-people%2Fphilip-beil&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Ceb67f4dd6dd241941ea808dec6f6123c%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639166957334909525%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=n0rMocGF1CkGoOOJ18F1xLyZ75UJ4oo566rD6UTJqKs%3D&reserved=0), Managing Director bei Alvarez & Marsal.Die vollständige Analyse finden Sie hier.Über Alvarez & MarsalAlvarez & Marsal (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alvarezandmarsal.com%2Fde%2Fglobal-locations%2Fgermany&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Ceb67f4dd6dd241941ea808dec6f6123c%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639166957334936501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AArKWThPv4DYWuGyW6sI31u4eyyzhzID6hXaqjOcRq0%3D&reserved=0) zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.germanyalvarezandmarsal.com/de (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.germanyalvarezandmarsal.com%2Fde&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Ceb67f4dd6dd241941ea808dec6f6123c%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639166957334947896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UFZ47V0CXstvu8At0%2BQBp13umfgv3f%2BApLugGRqLy4Q%3D&reserved=0)Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F162399&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Ceb67f4dd6dd241941ea808dec6f6123c%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639166957334959705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=T1PIgs%2Fnc%2F0fJ5zzoyXDpGTd52qP9c%2BcAW1HPTW8blU%3D&reserved=0), auf X (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falvarezmarsal&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Ceb67f4dd6dd241941ea808dec6f6123c%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639166957334994499%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lNeWzxv%2B%2FyIcpvK%2FFMOPKAdG5ZU1mmcHzGwol6P7Pg4%3D&reserved=0) und auf Facebook (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falvarezandmarsal&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Ceb67f4dd6dd241941ea808dec6f6123c%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639166957335008224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RId9SQWv%2FyLZMj3HEAJgSWA7E09JprI%2Bev2bPJs0W8I%3D&reserved=0).Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna Voss M.D./Partneraandm@hbi.deUnternehmenskontakt:Alvarez & MarsalJutta BambergerDirector Go To Market Germanyjbamberger@alvarezandmarsal.comOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118051/6292356