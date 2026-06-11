Faire, die führende Großhandelsplattform in Nordamerika und Europa, erweitert den Zugang zum globalen Großhandel und bietet unabhängigen Einzelhändlern weltweit mehr Auswahl, bessere Tools und den Abbau von Wachstumsbarrieren.

Fünf Jahre nach dem Start außerhalb Nordamerikas zeugt die Faire-Community mit mehr als 100.000 Einzelhändlern und 50.000 Marken in über 30 Ländern in Europa, Australien und Neuseeland von einem Einzelhandelssektor, der innovativ ist und floriert und zwar weit über die großen Städte hinaus.

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Faire Celebrates 5 Years of Growth in Europe

"Für Faire waren es international fünf phänomenale Jahre, und die vor uns liegenden Chancen waren noch nie so deutlich", sagte Olivier Buffon, VP und Head of International bei Faire. "Europa stellt einen Einzelhandelsmarkt dar, dessen Umfang mit dem Nordamerikas vergleichbar ist, und die Herausforderungen, für deren Bewältigung Faire geschaffen wurde, bestehen überall dort, wo es unabhängigen Einzelhandel gibt. Eine globale Plattform ist für alle von größerem Nutzen, und wir sind sehr stolz darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, bei ihren Einkaufs- und Verkaufsprozessen selbstbewusster und globaler aufzutreten."

Ein Händlernetzwerk, das sich über Zehntausende von Orten erstreckt

Der unabhängige Einzelhandel ist auch außerhalb der Hauptstädte lebendig und gut aufgestellt, wobei sich die Einzelhändler über Tausende von Städten und Gemeinden verteilen. In den größten europäischen Märkten sind Faire-Händler in folgenden Orten vertreten:

15.000 Städte und Dörfer im gesamten Vereinigten Königreich

23.000 Gemeinden in Frankreich

8.000 Gemeinden in Deutschland

Außerhalb Nordamerikas haben Einzelhändler auf Faire über 1 Million Partnerschaften mit Marken geschlossen und insgesamt mehr als 22 Millionen Produkte gekauft.

Händler geben mehr Geld aus und kommen häufiger wieder

Je mehr Händler und Marken sich bei Faire anmelden, desto besser wird das Erlebnis für alle dank eines umfangreicheren Angebots, einer besseren Abstimmung zwischen Händlern und Marken sowie größerer Wachstumschancen. Auf den internationalen Märkten von Faire seit 2022:

Händler geben pro Bestellung mehr aus (+20 %) und im Jahr deutlich mehr (+156 %)

Die Anzahl der Bestellungen, die jede Marke erhält, ist um 123 gestiegen

Die Nachbestellungen von Händlern nehmen zu (+30 %), wobei mehr als jede fünfte neue Beziehung zwischen Einzelhändler und Marke innerhalb von 90 Tagen zu einer zweiten Bestellung führt

Und die Ergebnisse sprechen für sich: Mehr als 120 internationale Marken haben auf Faire einen Umsatz von über 1 Million Dollar erzielt.

Der lokal ausgerichtete Einzelhandel expandiert über die Grenzen hinweg

Für viele unabhängige Unternehmen war der internationale Vertrieb bislang mit hohem Kosten- und Zeitaufwand verbunden. Die internationale Expansion von Faire hat den grenzüberschreitenden B2B-Handel zugänglich gemacht. Das Ergebnis:

26 der Marken auf Faire versenden mittlerweile grenzüberschreitend

Diese Marken exportieren jeweils in durchschnittlich fünf Länder

Für Unternehmen, die bisher innerhalb der Grenzen eines einzigen Marktes tätig waren, eröffnet dies völlig neue geschäftliche Möglichkeiten. Max Adorian, Chief Operating Officer bei Living Things, einer in Großbritannien ansässigen Marke für gesunde Limonaden, sagte: "Faire hat sich schnell zu einem unserer wichtigsten Großhandelskanäle entwickelt und uns dabei geholfen, unabhängige Einzelhändler in ganz Großbritannien und international zu erreichen, zu denen wir sonst einfach keinen Zugang gehabt hätten. Wir haben unsere Produkte in die USA und in eine Reihe europäischer Länder verkauft, wo wir nun über bedeutende Einzelhandelsvertriebshändler verfügen."

Und über alle Märkte hinweg entstehen neue Handelswege:

Britische Marken exportieren vor allem in die USA, nach Frankreich und nach Kanada

Französische Marken erreichen Kunden in den USA, Deutschland und Italien

Deutsche Marken bauen Beziehungen zu Einzelhändlern in den USA, Frankreich und der Schweiz auf

Beim grenzüberschreitenden Einkauf gab es schon immer Unsicherheiten hinsichtlich zusätzlicher Kosten. Damit Händler sicher bestellen können, zeigt Faire an der Kasse die geschätzten Einfuhrzölle an, die anhand des Herkunftslandes jedes Produkts berechnet werden, sodass sie die Gesamtkosten im Voraus sehen und ohne Überraschungen bestellen können.

Aufbau der Plattform für die Zukunft des unabhängigen Einzelhandels

Faire investiert weiterhin in Tools, die das Wachstum sowohl von Einzelhändlern als auch von Marken vorantreiben sollen. In diesem Monat führt Faire sein Werbetool für den Großhandel, "Promoted Listings", für Marken in Europa ein und bietet diesen damit die Möglichkeit, kaufwillige, relevante Käufer marktübergreifend direkt anzusprechen. "Promoted Listings" soll zu einem globalen Wachstumsmotor für Marken werden, der es ihnen ermöglicht, kaufwillige Einzelhändler zu erreichen und ihre Reichweite marktübergreifend auszubauen. Seit der Markteinführung in den USA und Kanada haben bereits fast 12.000 Marken das Produkt genutzt, um ihr Großhandelsgeschäft auszubauen, und nun wird es für Marken in 30 Ländern Europas verfügbar sein.

Markt-Highlights

Vereinigtes Königreich

Faires größter und am weitesten entwickelter europäischer Markt mit Händlern in über 15.000 Städten.

Fast 65 Marken haben auf Faire einen Umsatz von über 1 Million US-Dollar erzielt

Seit 2021 werden mehr als 1.600 Händler durch Open with Faire unterstützt, wodurch die Hürden für die Eröffnung eines eigenen Shops gesenkt wurden

Frankreich

Faire verfügt über die größte geografische Reichweite in Europa und deckt mehr als 23.000 Gemeinden ab.

16 Marken haben auf Faire einen Umsatz von über 1 Million US-Dollar erzielt

1.500 Einzelhändler werden durch Open with Faire unterstützt

Deutschland

Das Netzwerk von Faire erstreckt sich über 8.000 deutsche Städte ein Markt, in dem sich der unabhängige Einzelhandel trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiterhin als widerstandsfähig erweist.

7 Marken haben auf Faire einen Umsatz von über 1 Million Dollar erzielt

330 Einzelhändler werden durch Open with Faire unterstützt

"Was uns am meisten mit Stolz erfüllt, ist nicht nur die Größe dessen, was wir aufgebaut haben, sondern auch, was diese Größe für einzelne Unternehmen bedeutet. Allein durch "Open with Faire" haben wir seit 2021 fast 5.000 internationalen Einzelhändlern dabei geholfen, ihre Türen zu öffnen. Hinter jedem dieser Unternehmen steht ein Gründer, der den Sprung gewagt hat, und genau das treibt uns an. Da bereits Marken aus Märkten wie Japan und Mexiko auf der Plattform verkaufen, reichen die Ambitionen von Faire weit über Europa hinaus. In den nächsten fünf Jahren wird die Plattform den Zugang zum globalen Großhandel weiter ausbauen und damit unabhängige Einzelhändler und Marken dabei unterstützen, das zu tun, was sie lieben, und den einzigartigen Charakter ihrer lokalen Gemeinschaften zu stärken." Olivier Buffon, VP und Head of International

Über Faire

Faire ist eine Online-Großhandelsplattform, die von unabhängigen Einzelhändlern genutzt wird, um einzigartige Produkte aus der Nachbarschaft und aus aller Welt zu entdecken, zu beschaffen und zu verkaufen. Der datengestützte Ansatz von Faire schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen für unabhängige Einzelhändler, indem er Zahlungsbedingungen von 60 Tagen netto und kostenlose Rücksendungen bei Erstbestellungen bietet, wodurch das Lagerrisiko beseitigt und Zugang zu Kapital gewährt wird wichtige Vorteile, die zuvor nur den größten Einzelhandelsketten vorbehalten waren. Für Marken bietet die Plattform leistungsstarke Tools für Vertrieb, Marketing und Analyse, sodass Verkäufer ihr Großhandelsgeschäft vereinfachen und sich auf die Herstellung großartiger Produkte konzentrieren können. Bis heute hat Faire über 10 Millionen neue Verbindungen zwischen Marken und Einzelhändlern auf der Plattform ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.faire.com.

Open with Faire ist ein Programm von Faire, das neuen unabhängigen Einzelhändlern dabei helfen soll, ihr Geschäft zu eröffnen. Über Open with Faire können berechtigte neue Einzelhändler auf bis zu 20.000 GBP mit einem Zahlungsziel von 60 Tagen zugreifen, was ihnen die Flexibilität gibt, ihr Geschäft zu bestücken, ohne das finanzielle Risiko von Vorabkosten für Lagerbestände eingehen zu müssen.

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