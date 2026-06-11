MASKAT (dpa-AFX) - Vor der Küste des Oman ist auf einem Tanker ein Brand ausgebrochen. Im Maschinenraum sei sein Feuer ausgebrochen, berichtete die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf lokale Behörden. Ob der Brand durch einen Angriff verursacht wurde, war zunächst unklar. Die Behörden ermittelten weiter, hieß es.

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden mehrfach Schiffe in der Straße von Hormus und angrenzenden Gewässern angegriffen. Der Iran hatte kurz nach Kriegsbeginn durch Drohungen und Angriffe auf Schiffe den Verkehr in der Meerenge weitgehend zum Erliegen gebracht. Aber auch die USA haben im Zuge ihrer Seeblockade des Irans mehrmals Schiffe dort beschossen und so manövrierunfähig gemacht./arj/DP/stw