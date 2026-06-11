

EQS-Media / 11.06.2026 / 11:05 CET/CEST

Presseinformation

Datenbasierte Analysen zur Zukunft des Arbeitsmarktes: Stepstone baut Arbeitsmarktforschung aus Erweitertes Forschungsteam mit Dr. Christina Langer, Dr. Anna Wittich und Dr. Julius Probst deckt drei Perspektiven ab: Unternehmen, Kandidat*innen, wirtschaftlicher Kontext

Neue Marktupdates und Arbeitsmarktbriefings verknüpfen Plattformdaten mit arbeitsmarktökonomischer Einordnung

Jüngstes Briefing: Bewerbungsinteresse pro Stellenanzeige hat sich seit 2023 nahezu verdoppelt

Düsseldorf, 11.06.2026 - Die digitale Recruiting-Plattform The Stepstone Group erweitert ihre in-house Arbeitsmarktforschung und liefert Unternehmen und Recruiter*innen damit künftig schneller konkrete Einordnung zu aktuellen Marktentwicklungen. Mit dem Forschungsteam aus Ökonom*innen und Arbeitsmarktforscher*innen bündelt Stepstone drei zentrale Perspektiven: die Sicht von Unternehmen, von Kandidat*innen und den makroökonomischen Kontext.



Das Forschungsteam im Überblick: Dr. Christina Langer , Senior Economist bei The Stepstone Group, ist Ökonomin und Arbeitsmarktforscherin mit den Schwerpunkten Zukunft der Arbeit, generative KI und Kompetenzentwicklung. Neben ihrer Tätigkeit bei Stepstone ist sie Economist am ifo Institut und Digital Fellow am Stanford Digital Economy Lab, Teil des Stanford Institute for Human-Centered AI.

, Senior Economist bei The Stepstone Group, ist Ökonomin und Arbeitsmarktforscherin mit den Schwerpunkten Zukunft der Arbeit, generative KI und Kompetenzentwicklung. Neben ihrer Tätigkeit bei Stepstone ist sie Economist am ifo Institut und Digital Fellow am Stanford Digital Economy Lab, Teil des Stanford Institute for Human-Centered AI. Dr. Anna Wittich , Arbeitsmarktforscherin bei The Stepstone Group, forscht zu Jobsuche, Bewerbung, Recruiting und Arbeitszufriedenheit. In ihrer Arbeit analysiert sie, wie sich Erwartungen, Entscheidungen und Erfahrungen von Beschäftigten, Bewerbenden und Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt verändern. Sie promovierte am Research Centre for Education and the Labour Market der Universität Maastricht

, Arbeitsmarktforscherin bei The Stepstone Group, forscht zu Jobsuche, Bewerbung, Recruiting und Arbeitszufriedenheit. In ihrer Arbeit analysiert sie, wie sich Erwartungen, Entscheidungen und Erfahrungen von Beschäftigten, Bewerbenden und Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt verändern. Sie promovierte am Research Centre for Education and the Labour Market der Universität Maastricht Dr. Julius Probst, Ökonom und Arbeitsmarktforscher bei The Stepstone Group, setzt den Fokus auf Arbeitsmarktanalysen, makroökonomische Entwicklungen und internationale Beschäftigungstrends. Er promovierte in Wirtschaftsgeschichte und besitzt einen Masterabschluss in Volkswirtschaftslehre der Universität Lund. Regelmäßige Marktupdates und neue Formate

Neben etablierten Formaten wie dem Stepstone Gehaltsreport und dem Hiring Trends Update veröffentlicht das Team ab sofort regelmäßige Marktupdates und Arbeitsmarktbriefings - näher an aktuellen Entwicklungen, mit direktem Bezug zur Recruiter-Praxis. Was das konkret bedeutet, zeigt das erste Briefing von Dr. Christina Langer: Stepstone-Plattformdaten belegen, dass sich das Bewerbungsinteresse pro aktiver Stellenanzeige von 2023 auf 2026 nahezu verdoppelt hat. Die operative Herausforderung im Recruiting verschiebt sich damit von der Frage, genug Bewerbungen zu erhalten, hin zur Frage, die richtigen zu identifizieren.



"Was amtliche Statistiken noch nicht zeigen, sehen wir in unseren Daten bereits: wo Talente wechselbereit sind, welche Skills gefragt werden, wie Gehaltsvorstellungen sich verschieben. Dieser Vorsprung entsteht, weil wir Plattformdaten aus Millionen von Bewerbungen mit echten Kandidatenperspektiven verbinden, ein Datenzugang, den kein Marktforschungsinstitut hat. In einem Arbeitsmarkt inmitten tiefgreifender Veränderung helfen wir Unternehmen und Kandidat*innen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und die gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein", sagt Jan Neumann, Managing Director DACH bei Stepstone.



Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen offene Jobs bei Arbeitgebern. Das Unternehmen zählt rund 70.000 Kunden und ist in mehr als 10 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/deutsch



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Schlagwort(e): Dienstleistungen



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