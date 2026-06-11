Presseinformation
Datenbasierte Analysen zur Zukunft des Arbeitsmarktes: Stepstone baut Arbeitsmarktforschung aus
Düsseldorf, 11.06.2026 - Die digitale Recruiting-Plattform The Stepstone Group erweitert ihre in-house Arbeitsmarktforschung und liefert Unternehmen und Recruiter*innen damit künftig schneller konkrete Einordnung zu aktuellen Marktentwicklungen. Mit dem Forschungsteam aus Ökonom*innen und Arbeitsmarktforscher*innen bündelt Stepstone drei zentrale Perspektiven: die Sicht von Unternehmen, von Kandidat*innen und den makroökonomischen Kontext.
Das Forschungsteam im Überblick:
Neben etablierten Formaten wie dem Stepstone Gehaltsreport und dem Hiring Trends Update veröffentlicht das Team ab sofort regelmäßige Marktupdates und Arbeitsmarktbriefings - näher an aktuellen Entwicklungen, mit direktem Bezug zur Recruiter-Praxis. Was das konkret bedeutet, zeigt das erste Briefing von Dr. Christina Langer: Stepstone-Plattformdaten belegen, dass sich das Bewerbungsinteresse pro aktiver Stellenanzeige von 2023 auf 2026 nahezu verdoppelt hat. Die operative Herausforderung im Recruiting verschiebt sich damit von der Frage, genug Bewerbungen zu erhalten, hin zur Frage, die richtigen zu identifizieren.
"Was amtliche Statistiken noch nicht zeigen, sehen wir in unseren Daten bereits: wo Talente wechselbereit sind, welche Skills gefragt werden, wie Gehaltsvorstellungen sich verschieben. Dieser Vorsprung entsteht, weil wir Plattformdaten aus Millionen von Bewerbungen mit echten Kandidatenperspektiven verbinden, ein Datenzugang, den kein Marktforschungsinstitut hat. In einem Arbeitsmarkt inmitten tiefgreifender Veränderung helfen wir Unternehmen und Kandidat*innen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und die gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein", sagt Jan Neumann, Managing Director DACH bei Stepstone.
Über The Stepstone Group
The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen offene Jobs bei Arbeitgebern. Das Unternehmen zählt rund 70.000 Kunden und ist in mehr als 10 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/deutsch
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The Stepstone Group Presse
press@stepstone.com
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Emittent/Herausgeber: The Stepstone Group
Schlagwort(e): Dienstleistungen
11.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Stepstone Group
|Völklinger Straße 1
|40219 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|https://www.thestepstonegroup.com/de/
|EQS News ID:
|2344260
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