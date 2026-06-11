Die aktuelle Korrektur im KI-Chipsektor hat Anleger weltweit aufgeschreckt. Innerhalb weniger Handelstage wurden Milliardenwerte vernichtet, nachdem die zuvor euphorische Stimmung rund um künstliche Intelligenz einen deutlichen Dämpfer erhielt. Doch gerade solche Marktphasen können langfristig orientierten Investoren interessante Einstiegsmöglichkeiten eröffnen - insbesondere dann, wenn die zugrunde liegenden Unternehmen weiterhin stark wachsen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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