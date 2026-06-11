Der Goldpreis hat nach seinem starken Anstieg zuletzt deutlich korrigiert. Nach dem Hoch Ende Januar bei rund 4.550 € je Unze notiert Gold aktuell bei etwa 3.540 €. Die entscheidende Frage lautet daher: Handelt es sich lediglich um eine gesunde Korrektur innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends oder beginnt eine nachhaltigere Schwächephase? Warum ist der Goldpreis gefallen? Ein Kursrückgang bei Gold hat meist mehrere Ursachen. Gewinnmitnahmen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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