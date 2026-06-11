Die Aktie von Hugo Boss legt kräftig zu. Der britische Großaktionär Frasers möchte den Modekonzern vollständig übernehmen, bietet jedoch eine vergleichsweise niedrige Prämie. Ein möglicher Eigentümerwechsel sorgt bei Hugo Boss für neue Bewegung im Aktienkurs. Die Papiere des Modekonzerns stiegen am Donnerstag zeitweise um rund sieben Prozent, nachdem die britische Frasers Group ein Übernahmeangebot angekündigt hatte. Frasers ist bereits heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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