Viele Maklerhäuser hängen stark am Inhaber: Kundenbeziehungen, Sonderkonditionen und Marktzugänge sind direkt an seine Person gebunden. Diese Abhängigkeit kann zu Wertverlusten bei der Nachfolgeregelung führen, betont AssCompact Kolumnist Andreas Grimm. Ein Artikel von Andreas Grimm, Gründer des Resultate InstitutWas ist ein Unternehmer als Person wert? Bei unserem neuen Bestandswertrechner auf bestandsmarktplatz.de stellen wir uns genau diese Frage. Den vollständigen Artikel lesen ...
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