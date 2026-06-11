Shiba Inu News zeigen Burn Rate nahe null, während Futures-Volumen um 89 Prozent springt

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Die aktuellen Shiba Inu News drehen sich um einen technischen Zusammenbruch, der den Meme-Coin am 10. Juni 2026 auf eine kritische Unterstützung drückt. Geopolitische Risiken und die verschärfte US-Regulierungsdebatte belasten den gesamten Kryptomarkt zusätzlich. SHIB durchbrach am 2. Juni ein absteigendes Dreieck nach unten, und der Kurs ist bis zum 10. Juni auf rund 0,0000047 Dollar gefallen. Die wöchentliche Burn Rate stürzte um 53,70 Prozent auf nahe null, nachdem sie am 27. Mai noch bei 7 Millionen SHIB lag. Das Futures-Volumen sprang gleichzeitig um 89 Prozent auf 108,70 Millionen Dollar, doch das Open Interest fiel um 4 Prozent. Diese Kombination zeigt Positionsschließungen, keine neuen Käufe. SHIB liegt 94 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,00008616 Dollar und handelt in einer Zone, die seit Februar als letzter Boden gilt. Der Token steckt zwischen schwacher Nachfrage und fehlender Angebotsreduktion, doch die Kapitalflüsse erzählen eine andere Geschichte.

Shiba Inu News, Dreiecksbruch und Burn-Kollaps im Juni

SHIB durchbrach am 2. Juni die untere Grenze eines absteigenden Dreiecks, das sich seit Februar zusammengezogen hatte. Laut KuCoin fiel der Kurs auf 0,00000546 Dollar am Tag des Ausbruchs und sank in den folgenden Tagen weiter auf rund 0,00000472 Dollar. Die Burn-Rate brach um 53 Prozent auf nahe null ein. Bei der aktuellen Geschwindigkeit liefert der Burn-Mechanismus keinerlei Druck auf das Angebot.

Das Futures-Volumen stieg um 89 Prozent, doch das Open Interest fiel, was auf Positionsschließungen hinweist. Laut Benzinga sehen Analysten SHIB bei 0,00010 Dollar bis 2030, was etwa 21x vom aktuellen Niveau bedeutet, aber Jahre der Geduld erfordert.

Der Fear and Greed Index bei 12 bestätigt extreme Angst, und SHIB bleibt auf externe Katalysatoren angewiesen. Doch genau in solchen Phasen erzählen die Kapitalflüsse eine eigene Geschichte.

Pepeto, das Gegenstück zum Meme-Coin ohne Werkzeuge

Während SHIB einen Boden sucht, füllt sich ein Presale in die entgegengesetzte Richtung. Die Kapitalflüsse während dieser Phase zeigen, warum manche Investoren zwischen einem Meme-Coin ohne neue Nachfrage und einem Presale mit funktionierender Plattform unterscheiden.

Während SHIB mit einer Burn Rate nahe null keinerlei Angebotsverknappung erzeugt und auf externe Katalysatoren wie einen T. Rowe Price ETF hofft, zeigt Pepeto das Gegenmodell: Der gleiche Gründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin erschaffen hat, hat eine Plattform aufgebaut, die mit funktionierenden Produkten startet, anstatt auf zukünftige Lieferung zu verweisen. Das Projekt nennt jede Qualifikation offen, und diese öffentliche Erfolgsbilanz gibt Käufern den Beweis, der einen echten Einstieg von einer blinden Wette auf ein anonymes Team trennt. Mehr als 10 Millionen Dollar, die während extremer Angst eingesammelt wurden, zeigen Überzeugung, weil jeder Dollar von Wallets kam, die den Code vor dem Engagement geprüft haben.

PepetoSwap wickelt Trades gebührenfrei ab, die Cross-Chain-Brücke bewegt Token ohne Kosten, und SolidProof hat jeden Vertrag geprüft. Jedes Werkzeug läuft heute live auf der Blockchain.

Ein namentlich bekannter Gründer, eine funktionierende Börse und geprüfte Verträge sind das Gegenteil des blinden Vertrauens, an dem die meisten Meme-Token scheitern, und dieses Fundament erklärt, warum 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen sind, während der Markt blutete. Wallets können über die Pepeto-Website zum aktuellen Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar einsteigen. Das bevorstehende Binance-Listing ist das Ereignis, das Presale-Wallets in Börsenpositionen umwandelt. In früheren Zyklen haben vergleichbare Konstellationen die größten frühen Renditen im Meme-Segment geliefert, während SHIB im selben Zeitraum auf einen Boden wartete.

Fazit

Die Shiba Inu News zeichnen einen Token, der eine Unterstützung sucht, doch das eigentliche Signal liegt dort, wo Kapital während der Angst hinfließt. Ein namentlich bekannter Gründer, ein abgeschlossenes Audit, live laufende Börsenwerkzeuge und 10 Millionen Dollar Kapital bilden ein Profil, das in früheren Zyklen die Muster der größten frühen Renditen erfüllte. Jede Erfolgsgeschichte im Kryptomarkt begann mit einer Entscheidung, die getroffen wurde, solange der Einstieg offen war. Das bevorstehende Binance-Listing gibt diesem Presale-Einstieg ein festes Ablaufdatum. Wer die Shiba Inu News liest und gleichzeitig die Kapitalflüsse versteht, sieht die Lücke zwischen Warten und Handeln. In früheren Zyklen hat diese Lücke den Unterschied gemacht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen