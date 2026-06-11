Berlin (ots) -
Mit dem Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker aus dem Schlosspark Schönbrunn eröffnet 3sat am Samstag, 20. Juni 2026, 20.15 Uhr, den diesjährigen Festspielsommer. Bis zum 20. September 2026 stehen samstags um 20.15 Uhr Opern und hochkarätig besetzte Konzerte von Europas großen Festspielbühnen auf dem Spielplan. Partner des Festspielsommers ist erneut das ARD Radiofestival, das von Samstag, 11. Juli 2026 bis Freitag, 18. September 2026 täglich ab 20 Uhr Konzerte, Opern und Jazz im Radio präsentiert. Die Höhepunkte der Festivalsaison gibt es auf dem Bildschirm in 3sat, bei ARD Sounds und auf den Kulturwellen der ARD.
Auftakt des 3satFestspielsommers aus Wien und Berlin
Mit der Erstausstrahlung des schon legendären "Sommernachtskonzert Schönbrunn" startet am Samstag, 20. Juni, 20.15 Uhr der 3satFestspielsommer. Erstmals dirigiert Lorenzo Viotti die Wiener Philharmoniker. Auf dem Programm stehen bekannte Melodien aus Oper, Operette und Musical. Als Solist ist der walisische Bariton Bryn Terfel zu erleben. 3sat zeigt auch in diesem Jahr das Saison-Abschlusskonzert der "Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Unter dem Motto "Viva Italia" verwandeln sie am Samstag, 27. Juni, 20.15 Uhr gemeinsam mit Chefdirigent Kirill Petrenko und Startenor Jonas Kaufmann die Waldbühne in ein Stück Italien. 3sat überträgt das Konzert live.
Höhepunkte mit den Stars der Klassik
Zu den Höhepunkten des 3satFestspielsommers im Juli zählen die Liveübertragung der "Eröffnung des Schleswig-Holstein Musik Festivals" am Sonntag, 5. Juli, 20.15 Uhr, sowie die "Eröffnung des Rheingau Musik Festivals" am Samstag, 11. Juli, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung. Konzerte des "Rheingau Musik Festivals" und des "Schleswig-Holstein Musik Festivals" werden außerdem im ARD Radiofestival in den Kulturradios der ARD gesendet. Unter der Leitung von Sir Simon Rattle spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in "Klassik am Odeonsplatz 2026" am Samstag, 11. Juli, 21.25 Uhr Musik von George Gershwin. Mit dabei: Pianist und Jazzfan Kirill Gerstein. 3sat überträgt das Konzert live zeitversetzt. Das ARD Radiofestival sendet das Konzert außerdem live im Hörfunk. Ein weiteres Highlight aus München ist das Konzert der Münchner Philharmoniker mit der international gefeierten Violinistin Janine Jansen unter der Leitung von Lahav Shani: Es ist in 3sat am Samstag, 18. Juli, 20.15 Uhr zu sehen. Aus der Staatsoper Berlin zeigt 3sat am Samstag, 25. Juli, 20.15 Uhr, Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" in einer Neuinszenierung von Andrea Moses. Eine besondere Rolle kommt dabei Comedian Bülent Ceylan zu, der sowohl in der Sprechrolle des Bassa Selim als auch als Kommentator zu erleben ist.
Das ARD Radiofestival ist täglich bei ARD Sounds und in den Kulturradios der ARD zu hören. Alle Konzerte des 3satFestspielsommers sind ab Ausstrahlung in der 3satMediathek (http://www.3sat.de) zu finden.
Pressekontakt:
Pressestelle@ard.de
Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6292418
Mit dem Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker aus dem Schlosspark Schönbrunn eröffnet 3sat am Samstag, 20. Juni 2026, 20.15 Uhr, den diesjährigen Festspielsommer. Bis zum 20. September 2026 stehen samstags um 20.15 Uhr Opern und hochkarätig besetzte Konzerte von Europas großen Festspielbühnen auf dem Spielplan. Partner des Festspielsommers ist erneut das ARD Radiofestival, das von Samstag, 11. Juli 2026 bis Freitag, 18. September 2026 täglich ab 20 Uhr Konzerte, Opern und Jazz im Radio präsentiert. Die Höhepunkte der Festivalsaison gibt es auf dem Bildschirm in 3sat, bei ARD Sounds und auf den Kulturwellen der ARD.
Auftakt des 3satFestspielsommers aus Wien und Berlin
Mit der Erstausstrahlung des schon legendären "Sommernachtskonzert Schönbrunn" startet am Samstag, 20. Juni, 20.15 Uhr der 3satFestspielsommer. Erstmals dirigiert Lorenzo Viotti die Wiener Philharmoniker. Auf dem Programm stehen bekannte Melodien aus Oper, Operette und Musical. Als Solist ist der walisische Bariton Bryn Terfel zu erleben. 3sat zeigt auch in diesem Jahr das Saison-Abschlusskonzert der "Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Unter dem Motto "Viva Italia" verwandeln sie am Samstag, 27. Juni, 20.15 Uhr gemeinsam mit Chefdirigent Kirill Petrenko und Startenor Jonas Kaufmann die Waldbühne in ein Stück Italien. 3sat überträgt das Konzert live.
Höhepunkte mit den Stars der Klassik
Zu den Höhepunkten des 3satFestspielsommers im Juli zählen die Liveübertragung der "Eröffnung des Schleswig-Holstein Musik Festivals" am Sonntag, 5. Juli, 20.15 Uhr, sowie die "Eröffnung des Rheingau Musik Festivals" am Samstag, 11. Juli, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung. Konzerte des "Rheingau Musik Festivals" und des "Schleswig-Holstein Musik Festivals" werden außerdem im ARD Radiofestival in den Kulturradios der ARD gesendet. Unter der Leitung von Sir Simon Rattle spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in "Klassik am Odeonsplatz 2026" am Samstag, 11. Juli, 21.25 Uhr Musik von George Gershwin. Mit dabei: Pianist und Jazzfan Kirill Gerstein. 3sat überträgt das Konzert live zeitversetzt. Das ARD Radiofestival sendet das Konzert außerdem live im Hörfunk. Ein weiteres Highlight aus München ist das Konzert der Münchner Philharmoniker mit der international gefeierten Violinistin Janine Jansen unter der Leitung von Lahav Shani: Es ist in 3sat am Samstag, 18. Juli, 20.15 Uhr zu sehen. Aus der Staatsoper Berlin zeigt 3sat am Samstag, 25. Juli, 20.15 Uhr, Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" in einer Neuinszenierung von Andrea Moses. Eine besondere Rolle kommt dabei Comedian Bülent Ceylan zu, der sowohl in der Sprechrolle des Bassa Selim als auch als Kommentator zu erleben ist.
Das ARD Radiofestival ist täglich bei ARD Sounds und in den Kulturradios der ARD zu hören. Alle Konzerte des 3satFestspielsommers sind ab Ausstrahlung in der 3satMediathek (http://www.3sat.de) zu finden.
Pressekontakt:
Pressestelle@ard.de
Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6292418
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