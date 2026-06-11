Erstmals auf der Auto China im April gezeigt, sind nun auch die technischen Daten des vollelektrischen Sportwagens Denza Z aus dem BYD-Konzern bekannt: Der Flitzer kommt auf eine Systemleistung von 1.180 kW und erreicht je nach Variante eine Höchstgeschwindigkeit von 300 bis 350 km/h. Laut chinesischen Medien wird der Denza Z im Juli in China herauskommen, und zwar als Cabrio mit versenkbarem Stoffdach sowie als Roadster mit abnehmbaren Hardtop. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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