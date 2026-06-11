Berlin (ots) -ADV begrüßt klare Signale für bessere internationale Anbindung und wettbewerbsfähige RahmenbedingungenDer Deutsche Bundestag wird heute Abend die Nationale Tourismusstrategie der Bundesregierung im Plenum beraten. Der Flughafenverband ADV begrüßt die Strategie als wichtigen Schritt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandorts Deutschland. Besonders positiv bewertet die ADV, dass die Bundesregierung die katalytische Funktion des Luftverkehrs für die internationale Erreichbarkeit Deutschlands ausdrücklich anerkennt und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen ankündigt."Eine leistungsfähige Luftverkehrsanbindung ist die Grundlage für einen erfolgreichen Tourismusstandort. Deutschlands Flughäfen sind die Tore zur Welt und ermöglichen internationale Mobilität, wirtschaftlichen Austausch und touristische Wertschöpfung. Es ist ein wichtiges Signal, dass die Bundesregierung diese Zusammenhänge in der Nationalen Tourismusstrategie klar herausstellt", erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Die Strategie betone zudem, dass eine wettbewerbsfähige Reisewirtschaft auf zuverlässige und bezahlbare Mobilitätsangebote angewiesen sei - insbesondere im Luftverkehr. Gleichzeitig stellt die Bundesregierung fest, dass die Entwicklung des Luftverkehrsstandorts Deutschland derzeit hinter anderen europäischen Ländern zurückbleibt und hohe Standortkosten die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Top-Anbindungen zu wettbewerbsfähigen Preisen stärken sowohl die Luftverkehrs- als auch die Tourismuswirtschaft und kommen dem gesamten Wirtschaftsstandort zugute."Deutschland braucht wieder wettbewerbsfähige Standortbedingungen im Luftverkehr. Die angekündigten Maßnahmen können dazu beitragen, verlorene Konnektivität zurückzugewinnen und Deutschlands Position im internationalen Wettbewerb zu stärken. Davon profitieren Flughäfen, Airlines, die Tourismuswirtschaft und der gesamte Wirtschaftsstandort", so Beisel weiter.Positiv ordnet die ADV zudem die geplante Beschleunigung und Digitalisierung der Visaverfahren. Eine schnellere Visavergabe für Urlaubs- und Geschäftsreisende verbessert die internationale Erreichbarkeit Deutschlands und stärkt insbesondere den Incoming-Tourismus, der zusätzliche Nachfrage für Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Veranstaltungswirtschaft schafft.Die von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Einrichtung eines "Tourismuspolitischen Forums", soll die Umsetzung der Nationalen Tourismusstrategie begleiten. Die ADV wird sich aktiv einbringen und die Interessen der deutschen Flughäfen vertreten. Ziel bleibt es, die internationale Anbindung Deutschlands zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts nachhaltig zu verbessern.Pressekontakt:Isabelle B. Polders+491732957558polders@adv.aeroADV-PressesprecherinOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44169/40000069