© Foto: OpenAIChina kauft kaum noch saudisches Öl - trotz Preisnachlass. Der Rückzug der Raffinerien sendet ein brisantes Signal an den Ölmarkt.Die Rohölexporte Saudi-Arabiens nach China dürften im Juli auf einem Rekordtief bleiben, da die hohen Preise infolge des Iran-Konflikts die Nachfrage des weltgrößten Rohölimporteurs weiterhin belasten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Die Zuteilungen, die von den Marktteilnehmern als Indikator für die chinesische Nachfrage genau beobachtet werden, deuten darauf hin, dass die Raffinerien nach Produktionskürzungen und angesichts der Inanspruchnahme inländischer Lagerbestände weiterhin zögern, hochpreisige Rohölfässer zu importieren. Saudi Aramco wird …
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