US-Indizes | SpaceX: Zeichnen?, Oracle: Angst steigt wieder & Kontron: Übernahmeangebot
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|Aktien Frankfurt: Freundlich trotz Eskalation im Iran-Krieg
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag trotz zunehmender Spannungen in Nahost gut behauptet. Der Dax stieg gegen Mittag um 0,2 Prozent auf 24.232 Punkte. Der MDax mit...
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|11:54
|US-Indizes | SpaceX: Zeichnen?, Oracle: Angst steigt wieder & Kontron: Übernahmeangebot
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|11:50
|Kontron-Aktie: Übernahme im Anflug
|Die Aktien von Kontron profitieren am Donnerstag von frischer Übernahmefantasie. Der Großaktionär Ennoconn hat die 30 Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot...
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|11:33
|EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.06.2026 / 11:26...
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|11:29
|AKTIE IM FOKUS: Kontron stark dank Übernahmeaussichten - Analysten skeptisch
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kontron haben am Donnerstag von Übernahmeaussichten deutlich profitiert. Am Vormittag stiegen die Papiere des Hightech-Unternehmens auf den höchsten Stand seit...
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|12:41
|Oracle-Aktie stürzt ab: Wird die KI-Wette jetzt zu teuer?
|Oracle wächst im KI-Geschäft rasant, doch der Preis ist hoch. Milliarden für Rechenzentren, neue Schulden und sinkende Margen lassen Anleger nervös werden. Oracle treibt den Ausbau seiner Infrastruktur...
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|12:34
|Oracle-Aktie bricht trotz Rekordumsatz ein - hohe KI-Ausgaben verschrecken Anleger
|12:27
|Oracle mit Zahlen: Anleger verunsichert - Aktienkurs bricht an
|Bereits im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung stand die Oracle-Aktie unter Abgabedruck. Der Versuch, den markanten Widerstandsbereich um 250 US-Dollar aufzubrechen, scheiterte. Gewinnmitnahmen zwangen...
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|12:20
|Oracle mit Rekordzahlen - doch der Preis fürs Wachstum rückt in den Fokus
|12:06
|Oracle -10 %. Möglicher Sargnagel für die KI-Rallye?
|Oracle verliert zweistellig, doch steckt hinter dem Kurssturz wirklich eine Schwäche der KI-Story oder übersehen Anleger die entscheidenden Fakten Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Aktuelle Nachrichten
|12:39
|SpaceX vor Rekord-Börsengang: Was Anleger über Elon Musks Pläne wissen müssen
|12:30
|AM Markets Need to Know: Musk to unveil Terafab, Canada on social media ban, and more
|12:30
|Space stocks lift off ahead of SpaceX's blockbuster IPO
|12:29
|SpaceX by the numbers: Six charts mapping businesses driving its IPO ambitions
|12:29
|On brink of IPO, Musk's SpaceX already a household name, Reuters/Ipsos poll finds
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|KONTRON AG
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|+5,36 %
|ORACLE CORPORATION
|162,00
|-8,91 %
|SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP
|192,00
|+16,54 %