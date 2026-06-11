Offenbar plant ein Großaktionär die Übernahme des Modekonzerns. Genauer: Es ist FRASERS GROUP. FRASERS will im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 38 Euro je BOSS-Aktie bieten. Das Angebot gilt für alle Aktien, die Frasers nicht bereits besitzt. Zuletzt kam man nach eigenen Angaben auf einen direkten Anteil von gut 26 %. HUGO BOSS teilte mit, dass das Übernahmeangebot nicht mit der Gesellschaft abgestimmt sei. Nach Veröffentlichung der Angebotsunterlagen wollen Vorstand und Aufsichtsrat das Angebot prüfen und eine begründete Stellungnahme abgeben. An der Börse kam das Ganze indes gut an - die HUGO BOSS-Aktie sprang zwischenzeitlich gut 8 % nach oben.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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