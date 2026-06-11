Berlin (ots) -Alpenidylle statt Social-Media-Hotspot: Cover-Analyse der Magazinplattform Readly verrät, welche Länder und Regionen bei den Reiseprofis deutscher Redaktionen mehr als nur Trend sind.Ob zur Planung des nächsten Familienurlaubs oder kurzem Fernweh am Zeitungsstand: Reisemagazine bleiben eine der wichtigsten Kategorien deutscher Medien. Der Anbieter für digitales Lesen Readly (https://go.readly.com/discover) hat in einer Analyse die Cover von acht der reichweitenstärksten Reisemedien des Landes* über einen Zeitraum von über drei Jahren ausgewertet. Das Ergebnis ist eine handverlesene Liste der Top-Destinationen von Experten, die professionell reisen und Trends setzen, lange bevor sie im Netz landen.#1 Italien- Reale Buchungen 2025**: Platz 3- Die beliebteste Region: Die DolomitenItalien ist der ewige Favorit, doch fliehen die Profis vor den vom Netz überfluteten Adria Stränden. Ihr visuelles Heilmittel gegen den digitalen Einheitsbrei ist die monumentale Ruhe der Dolomiten. Statt für das ewig gleiche virale Video in Venedig oder Positano anzustehen, lenken die Experten den Blick auf versteckte Berg-Hideaways und zeigen, wie unberührt das "Dolce Vita" noch sein kann.#2 Deutschland- Reale Buchungen: Platz 1- Die beliebteste Region: Das AllgäuDeutschland bleibt absoluter Buchungsspitzenreiter. Doch auch neben den beliebten Klassikern im Allgäu und der Schwäbischen Alb finden sich immer mehr Regionen aus dem Norden und Osten auf den Covern wieder. Während Thüringen mit dem Thüringer Wald und den Weinbergen der Saale-Unstrut-Region zum echten Rückzugsort avanciert, bietet im Norden die weitläufige Lüneburger Heide eine unberührte Naturidylle fernab der überlaufenen Hotspots.#3 Spanien- Reale Buchungen: Platz 2- Die beliebteste Region: MallorcaMallorca ist der ungeschlagene Riese im Tourismus. Statt der fotogeshopten Hotelbuchten, die durch jeden Social-Media-Feed gespült werden, konzentrieren sich die Redaktionen fast ausschließlich auf die abgeschiedene Serra de Tramuntana. Das ist die Mallorca-Erfahrung für Individualisten: raue Olivenhaine, jahrhundertealte Fincas und geheime, nur zu Fuß erreichbare Natur-Buchten wie die Cala Figuera.#4 Österreich- Reale Buchungen: Platz 6- Die beliebteste Region: Die OstalpenWer sich komplett ausloggen will - nicht nur mit dem Handy, sondern auch mit dem Kopf -, für den bleibt Österreich die beste Art und Weise, um Urlaub zu machen. Ob in den Lechtaler Alpen, den Ötztaler Alpen oder den Ammergauer Alpen: Egal wo, hier kann man noch richtig abschalten. Genau diese verlässliche Ruhe abseits des digitalen Grundrauschens macht das Land bei den Reiseprofis so beliebt.#5 Norwegen- Reale Buchungen: k.A.- Die beliebteste Region: Die Lofoten und die Insel SenjaWährend der Algorithmus Reisende im Sommer oft nach Südeuropas Strände schickt, weisen die Profi-Cover den Weg pfeilgerade in den Norden. Die dramatischen, steil aus dem Eismeer aufragenden Fischerdörfer der Lofoten und die noch völlig unberührte Nachbarinsel Senja sind die ultimative Antwort auf die Sehnsucht nach echter Einsamkeit. Hier geht es um maximale Reduktion und skandinavische Klarheit - ein visueller Traum für alle, die Freiheit statt Animation suchen.#6 Griechenland- Reale Buchungen: Platz 5- Die beliebteste Region: Die Insel KefaloniaGriechenland liefert das perfekte azurblauem Sehnsuchtsmotiv, aber die Redaktionen machen einen großen Bogen um die weiß-blauen, von Influencern völlig überlaufenen Kulissen Mykonos' oder Santorins. Ihr handverlesener Kompass steuert die Ionischen Inseln an, allen voran Kefalonia. Mit ihren weißen Kieselstränden und dramatischen Klippen bietet sie genau die exklusive, unverfälschte Postkarten-Optik, die das Netz längst gesehen hat.#7 Frankreich- Reale Buchungen (DRV-Vergleich): Platz 8- Die beliebteste Region: KorsikaFrankreich steht für zeitlose Eleganz, doch wer dem Massentourismus entkommen will, meidet die überlaufene Côte d'Azur und folgt den Experten nach Korsika. Die wilde Mittelmeerinsel bietet mit ihren unwegsamen Küstentrails und rauen Bergdörfern die perfekte analoge Zuflucht vor den immer gleichen Online-Hotspots.#8 Kanada- Reale Buchungen k.A.- Die beliebteste Region: Vancouver Island (British Columbia)Kanada ist unter den Fernzielen der absolute Liebling der Redaktionen. Statt standardisierter Pauschalziele zelebrieren die Besucher die ungezähmte Wildnis rund um die Myra Falls auf Vancouver Island. Ein analoger Sehnsuchtspunkt für Reisende, die echten, unvorhersehbaren Roadtrip-Geist und unberührte Naturwälder dem digitalen Großstadt-Hype vorziehen.#9 Türkei- Reale Buchungen: Platz 2 bei Auslandsreisen- Die beliebteste Region: KappadokienHier offenbart die Analyse den radikalsten Unterschied zwischen Masse und Kuration. Während Millionen Deutsche Pauschalurlaub an den Stränden der Riviera buchen, ignorieren die Profis die All-Inclusive-Welt komplett. Sie präsentieren die Türkei stattdessen als Kulturbrücke und lenken den Fokus auf die surrealen Felsformationen und Heißluftballon-Szenarien Kappadokiens.#10 Schweiz- Reale Buchungen: k.A.- Die beliebteste Region: Das Berner OberlandDie Schweiz komplettiert die Top 10 der Cover-Stars, obwohl sie bei den organisierten Pauschalbuchungen kaum eine Rolle spielt. Besucher schätzen das Land für seine Ruhe. Rund um das Berner Oberland und tiefblaue, versteckte Bergseen wie den Oeschinensee kuratieren die Experten den ultimativen Premium-Rückzugsort für anspruchsvolle Alpinisten, die die Stille der Berge den lauten Hotspots dieser Welt vorziehen."Ob wegen steigender Kosten, extremem Sommerwetter, neuer Gesundheitsrisiken oder geschärftem Klimabewusstsein: Unser Reiseverhalten verändert sich jedes Jahr", erklärt Marie Sophie von Bibra, Managing Director und CMO bei Readly Deutschland. "Die etablierten Reisemedien reagieren darauf sofort: Ihre Cover funktionieren wie ein Seismograph für aktuelle Trends und zeigen fundierte Gegenentwürfe zum klassischen Massentourismus."*Für die Cover-Analyse wurden insgesamt 157 Titelseiten der folgenden acht Medienmarken von 2023 bis heute ausgewertet: National Geographic Traveler, outdoor, ADAC Reisemagazin, falstaff TRAVEL, Merian, REISE & PREISE, genießen und reisen und Reisegenuss.**Definiert durch die Anzahl der privaten Urlaubsreisen mit einer Mindestdauer von fünf Tagen. Die Daten basieren auf den Ergebnissen der repräsentativen Reiseanalyse 2026 des Deutschen Reiseverbands (DRV).Über ReadlyReadly ist einer der weltweit führenden Anbieter für digitales Lesen und bietet über ein einziges Abonnement unbegrenzten Zugriff auf tausende Medientitel. Das 2012 in Schweden gegründete Unternehmen ist seit 2026 Teil der Cafeyn Group. Mit Hauptsitzen in Paris, Berlin, London und Stockholm ist der Service in 15 Märkten aktiv. Als Teil der Cafeyn Group trägt Readly dazu bei, den europäischen Marktführer für vertrauenswürdige Informationen und Entertainment zu schaffen. Dabei wird ein breiter Katalog an Premium-Inhalten mit einem flexiblen Vertriebsmodell kombiniert, das sowohl den Direktvertrieb an Endkunden als auch Partnerkanäle umfasst. Die Gruppe erreicht rund 2,5 Millionen Nutzer:innen und bietet Zugang zu mehr als 5.200 Publikationen von über 1.100 Verlagen weltweit.Pressekontakt:Katharina Prater (ehem. Braun)+49.17662778200k.braun.ext@cafeyn.coOriginal-Content von: Readly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122752/6292478