Die VHV Allgemeine erweitert ihr Angebot für Camper. Mit dabei ist eine Campinginhaltsversicherung zum Schutz des Hausrats im Campingfahrzeug und Wohnwagenanhänger. Auch beim Schutz für Pkw nimmt der Versicherer Änderungen. Der Sommer steht vor der Tür und so zieht es die Menschen vor allem im Rahmen der Urlaubssaison wieder mehr nach draußen. Manch einer greift hier zu seinem Wohnwagen oder Wohnmobil. Bei dieser Gelegenheit erweitert die VHV Allgemeine im zum 01.07.2026 ihr Kfz-Angebot. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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