Ethereum News: 17 Tage ETF-Abflüsse, Iran-Krise und ein Upgrade, das alles ändern könnte

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Ethereum fiel rund 67 Prozent vom Allzeithoch und handelt am 10. Juni bei rund 1.627 Dollar. US-Spot-ETH-ETFs verzeichneten im Mai Nettoabflüsse von 401 Millionen Dollar über 17 aufeinanderfolgenden Handelstagen, ein bestätigter Death Cross verstärkt das bärische Bild. Hinzu kommt die Iran-Eskalation: US-Streitkräfte griffen am 9. Juni iranische Stellungen an, die Ölpreise sprangen. SEC und CFTC klassifizierten Ethereum im März 2026 als digitale Ware und entfernten damit die größte regulatorische Unsicherheit. Das Glamsterdam-Upgrade zielt auf 78 Prozent weniger Gasgebühren und 10.000 Transaktionen pro Sekunde. Diese Ethereum News zeigen einen Markt zwischen Kapitulation und Katalysatoren.

Ethereum News zwischen Iran-Schock, Rekord-Abflüssen und Glamsterdam-Hoffnung

ETH handelt laut TechTimes bei rund 1.627 Dollar, nachdem der Kurs von 1.977 Dollar gefallen war. Der RSI liegt bei 28, ein Death Cross zwischen 50- und 200-Tage-Durchschnitt belastet die Struktur. Die geopolitische Lage verschärfte den Druck: Iran reklamierte am 3. Juni Treffer auf 21 US-Militärziele, nach dem Apache-Abschuss am 8. Juni schlugen US-Streitkräfte am 9. Juni zurück. Ölpreise sprangen, institutionelle Investoren reduzierten Risiko, und eine hawkische Fed entzog dem Markt den erhofften Liquiditätsrückenwind.

Das Glamsterdam-Upgrade ist der größte Umbau der Ausführungsschicht seit dem Merge, zielt auf 78 Prozent weniger Gasgebühren und 10.000 TPS. Entwickler nennen das dritte Quartal 2026 als realistisches Ziel. Rund 35,8 Millionen ETH, 30 Prozent des Umlaufangebots, sind in Validierungsverträgen gebunden. Polymarket preist eine 76-prozentige Wahrscheinlichkeit für ETH unter 1.500 Dollar bis Jahresende ein laut Capital.com. Standard Chartered hält das langfristige 10.000-Dollar-Ziel, Analysten erwarten 2.225 Dollar bis Monatsende, nur 37 Prozent Gewinn vom aktuellen Stand, eine Rendite, die Monate braucht und einen Iran-Frieden voraussetzt.

Pepeto (PEPETO)

Während die Ethereum News 17 Tage ETF-Abflüsse, einen Death Cross und einen Krieg dokumentierten, überschritt der Pepeto-Vorverkauf 10 Millionen Dollar. Jede Funktion ist bereits aktiv, also genau das, was Pepeto in derselben Phase fertig hat, in der ETH-Halter auf Glamsterdam warten.

Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Brücke zum Nulltarif und einen Risikoscanner, der Verträge prüft, bevor Käufer Mittel einsetzen. Probleme, die ETH-Trader bei jedem Swap echtes Geld kosten, Front-Running und ungeprüfte Verträge, werden erkannt, bevor ein Token das Wallet verlässt. Jeder Token im Vorverkauf kostet 0,0000001871 Dollar, und der Mitgründer des originalen Pepe Coin steht hinter dieser Börse.

SolidProof hat jeden Vertrag verifiziert, bevor der Vorverkauf öffnete. Dass während eines Crashs, eines Krieges und einer Rekord-Abflussserie über 10 Millionen Dollar einflossen, trennt Überzeugung von Spekulation. Sobald das Listing erfolgt, existiert der aktuelle Einstiegspreis nicht mehr.

Ein früher SHIB-Halter verwandelte laut Fortune 8.000 Dollar in 5,7 Milliarden Dollar, und das Fenster hielt nur Tage. Dasselbe Fenster ist jetzt über den Pepeto-Vorverkauf geöffnet. Die 420-Billionen-Tokenstruktur folgt dem Pepe-Modell, ein Binance-Listing rückt näher, und die Renditen dieses Zyklus entstehen dort, wo die wenigsten heute hinschauen.

Fazit

Die Ethereum News deuten auf eine mögliche Erholung hin, doch 37 Prozent von 1.627 Dollar verändern kein Portfolio, vor allem nicht, wenn Iran-Krise und Fed-Position jede Erholung verzögern. Pepeto, vom selben Kopf hinter dem originalen Pepe und mit einem nahen Binance-Listing, bietet die Möglichkeit, dieses frühe Timing einzufangen. Wer heute über den Pepeto-Vorverkauf einsteigt, sichert die Position, die das Listing belohnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Warum gewinnt Pepeto während des ETH-Einbruchs an Dynamik?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, während die Ethereum News einen Rückgang von 67 Prozent und 17 ETF-Abflusstage dokumentieren, weil das Projekt eine vollständige Börse mit SolidProof-Audit und nahem Binance-Listing betreibt. Aktuelle Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.