Am Freitag, 5. Juni, stieg ein Förderaufruf des Bundes zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bei der Errichtung von eigenen E-Lkw-Ladern. Die Mittel waren binnen weniger Stunden vergriffen. Wir haben mit Projektträger Jülich gesprochen - und erfahren, dass noch während des Antragsverfahrens die Mittel aufgestockt wurden. Und: "Alle, die am Freitag einen Antrag über das Portal eingereicht haben, sollen [...] einen Zuwendungsbescheid ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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