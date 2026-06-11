Wie gelingt die Verkehrswende in der kommunalen Abfallwirtschaft - trotz knapper Kassen und wachsender Anforderungen? In diesem Interview auf dem Branchentreff "Flotte! 2026" spricht Silvia Gietkowski vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) über die Herausforderungen und Chancen nachhaltiger Mobilität in Städten und Gemeinden. Erfahren Sie aus erster Hand, wie insbesondere kommunale Unternehmen den Umstieg auf alternative Antriebe meistern, welche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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