© Foto: HELMUT FOHRINGER - www.picturedesk.comDie Foxconn-Tochter Ennoconn hat die 30 Prozent-Schwelle bei Kontron überschritten und ist zur Abgabe eines Pflichtangebots verpflichtet. Der gebotene Preis liegt laut Analysten allerdings weit unter dem fairen Wert.Beim österreichischen Technologiekonzern Kontron hat Großaktionär Ennoconn die gesetzlich relevante Beteiligungsschwelle von 30 Prozent der Stimmrechte überschritten. Das zwingt das taiwanesische Unternehmen, allen übrigen Aktionären ein Barangebot zu unterbreiten. Der gebotene Preis beläuft sich auf 23,50 Euro je Aktie. Anleger, die dem Angebot folgen, erhalten damit gerade einmal 2,4 Prozent mehr als den Schlusskurs vom 9. Juni. Für die Analysten ist klar: Das Angebot spiegelt …
Enthaltene Werte: AT0000A0E9W5Den vollständigen Artikel lesen
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