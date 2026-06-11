Vivosun, die weltweit führende Marke für Home-Grow-Systeme, präsentiert auf der Mary Jane Berlin 2026 ihre neuesten KI-gestützten Innovationen für den Pflanzenanbau. Die Messe findet vom 11. bis 14. Juni auf dem Berliner Messegelände statt. Besucher können die Zukunft des intelligenten Anbaus am Stand A14 in Halle 18 hautnah erleben.

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Konzeptdarstellung des Vivosun-Messestands auf der Mary Jane Berlin 2026

Im Mittelpunkt des diesjährigen Messeauftritts steht der AI GrowHub X42 die nächste Generation eines smarten Grow-Controllers, der den Anbau einfacher und effizienter gestalten soll. Basierend auf fortschrittlicher KI-Technologie kombiniert der X42 Echtzeit-Klimasteuerung, prädiktive Grow-Intelligenz sowie eine drahtlose Integration in das Vivosun-Ökosystem. Ziel ist es, das Pflanzenwachstum durch datenbasierte Optimierung deutlich zu verbessern.

Ergänzt wird der X42 durch die neue AI GrowCam, die mithilfe smarter Diagnostik und Wärmebildtechnologie den Zustand von Pflanzen in Echtzeit überwacht. In Kombination mit dem AI GrowHub X42 kann das System automatisch auf Veränderungen im Pflanzenzustand reagieren und die Anbaubedingungen entsprechend anpassen. Zusätzlich erstellt die GrowCam Zeitrafferaufnahmen, die sämtliche Wachstumsphasen dokumentieren.

"KI transformiert weltweit ganze Branchen und der Pflanzenanbau bildet hier keine Ausnahme", sagt Kevin Duan, Head of Research Development bei Vivosun. "Basierend auf dem Feedback unserer globalen Grow-Community haben wir den AI GrowHub X42 und die AI GrowCam entwickelt, um Growern bessere Entscheidungen zu ermöglichen, den Anbau zu vereinfachen und bessere Ergebnisse zu erzielen."

Darüber hinaus stellt Vivosun VSeed vor die weltweit erste smarte Anzucht- und Klonbox, die durch präzise Umweltsteuerung und automatisierte Prozesse die Erfolgsrate bei der Pflanzenvermehrung erhöhen soll.

Zusätzlich können Besucher die neue AeroLight Bar Series entdecken, die Vivosuns patentierte 360°-Luftstromtechnologie mit fortschrittlicher Vollspektrum-Beleuchtung kombiniert, um ein gleichmäßigeres Wachstum sowie eine verbesserte Performance des Pflanzendachs (Canopy) zu ermöglichen.

Mehrere der in Berlin vorgestellten Produkte sind bereits für europäische Grower verfügbar. AI GrowHub X42, VSeed und die AeroLight Bar Series können derzeit vorbestellt werden; die Auslieferung in Europa werden voraussichtlich im September 2026 beginnen. Die AI GrowCam ist aktuell über Crowdfunding erhältlich, mit geplanten Lieferungen ab Anfang 2027

Besucher sind herzlich eingeladen, den Stand A14 in Halle 18 zu besuchen, Live-Demonstrationen zu erleben, das Vivosun-Team zu treffen und Einblicke in die Zukunft KI-gestützter Anbautechnologie zu erhalten.

Über Vivosun

Vivosun wurde 2009 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Home-Grow-Systemen und Anbautechnologien. Das Unternehmen entwickelt innovative, vernetzte und smarte Lösungen für den Pflanzenanbau, denen bereits mehr als 2 Millionen Grower weltweit vertrauen.

Für mehr Informationen, besuchen Sie vivosun.com.

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