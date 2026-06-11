Die Spannung erreicht langsam ihren Höhepunkt. Morgen ist es so weit: SpaceX geht an die Börse. Viele Anleger werden versucht haben, die Aktie zu zeichnen und gehen aufgrund der deutlichen Überzeichnung wahrscheinlich leer aus. Andere wiederum werden auf den ersten Handelstag warten, um direkt über die Börse in die SpaceX-Aktie einzusteigen. Doch wie könnte sich der Aktienkurs am ersten Handelstag entwickeln? Was spricht für und was gegen Kurssteigerungen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de