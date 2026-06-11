Wer noch eine Steam-Geschenkkarte aus dem Laden mitnehmen möchte, sollte nicht mehr allzu lange warten. Valve setzt bald vollständig auf digitale Alternativen. Bis wann deine Karten gültig bleiben und was du dazu wissen musst. Valve verabschiedet sich für seine Spieleplattform von den physischen Steam-Geschenkkarten. Wie das Unternehmen jetzt offiziell bekannt gegeben hat, sollen die Guthabenkarten nicht mehr an Händler ausgeliefert werden. Sobald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n