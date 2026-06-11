Kann KI auch komplett lokal und ohne großen Stromverbrauch funktionieren? Das beweisen zwei Bastler:innen mit ihrem Projekt CrankGPT. Das KI-Gadget lässt sich allein mit einer Handkurbel betreiben. Wie das funktioniert. Wenn von Künstlicher Intelligenz die Rede ist, folgen darauf oft Bilder von großen Rechenzentren in den Köpfen der Menschen. Der Unmut über KI-Datenzentren hat sich in den vergangenen Monaten immer weiter ausgebreitet, weil die Datenzentren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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