München (ots) -Ab Freitag, 12. Juni 2026, rollt der WM-Ball auch in der ARD. Um 20:15 Uhr präsentieren Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger an dem Tag live aus Toronto das erste Spiel von Co-Gastgeber Kanada gegen die Auswahl aus Bosnien und Herzegowina (Anstoß: 21:00 Uhr). Zu sehen gibt es die Begegnung im Ersten und in der ARD Mediathek. Reporter des Spiels ist Philipp Sohmer. Weiter geht es mit der ARD-Berichterstattung von der FIFA WM 2026 in der Nacht von Samstag, 13. Juni auf Sonntag, 14. Juni, wenn um 3:00 Uhr Haiti, immerhin schon zum zweiten Mal bei einer WM-Endrunde dabei, auf Schottland trifft. Christina Graf kommentiert die Begegnung live aus Boston im Ersten und in der ARD Mediathek, unterstützt von Co-Kommentatorin Almuth Schult.Am Sonntagabend kommt es dann zum ersten programmlichen Höhepunkt bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft: Deutschland trifft in seinem ersten Gruppenspiel auf Curaçao - WM-Debütant und die Mannschaft aus dem bislang kleinsten Land, das sich jemals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Zwar ist das Team aus der Karibik aktuell nur auf Platz 82 der Weltrangliste, allerdings ist sein niederländischer Trainer Dick Advocaat kein Unbekannter, der sich für die WM viel vorgenommen hat. Die ARD überträgt diese erste Bewährungsprobe der deutschen Nationalmannschaft live ab 18:00 Uhr (Anstoß: 19:00 Uhr) aus Houston. Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger moderieren, Tom Bartels ist Reporter der Partie. Im Anschluss zeigt Das Erste die ersten beiden Folgen der Doku-Serie "Elf Helden, ein Albtraum" über die Fußball-WM 1994. Von dem Spiel Deutschland - Curaçao und über 60 weiteren Begegnungen bei dieser FIFA WM produziert die ARD Audio-Vollreportagen - abrufbar bei sportschau.de und ARD Sounds.In der Nacht von Sonntag, 14. Juni auf Montag, 15. Juni übernimmt dann das Moderationsteam in Köln. Malte Völz präsentiert - gemeinsam mit dem neuen ARD-Experten Robin Gosens - ab 23:50 Uhr die ARD-Übertragung des ersten Spiels der übrigen Gruppengegner der DFB-Elf, Elfenbeinküste - Ecuador. Philipp Sohmer kommentiert. Zentraler Dreh- und Angelpunkt der Live-Übertragungen von der FIFA WM 2026 ist der ARD SportHub beim WDR in Köln, hier wird die komplette Produktion mit der Hauptregie umgesetzt. Außerdem werden in der WM-Zentrale in Köln sämtliche Beiträge für alle Ausspielwege produziert. Der ARD SportHub ist während der Fußball-WM nicht nur die Arbeitsstelle für einen Großteil des gesamten ARD-WM-Teams, sondern er ist auch die Heimat des Sportschau-Studios, das rechtzeitig zur Fußball-WM ein neues Design bekommen hat. Seit dem 7. Juni wartet es mit einem neuen Set auf, das sich an eine Stadionarchitektur anlehnt. Neue Elemente sind u. a. ein höhenverstellbarer Videowürfel, beleuchtete Rückwände sowie hochauflösende, bodentiefe LED-Flächen, auf denen Lichtstimmungen und grafische Elemente dargestellt werden können.Neu sind auch einige Features bei den Angeboten zur Fußball-WM in der ARD Mediathek: Hier gibt es in den nächsten Wochen nicht nur Highlights, Dokumentationen und die ARD-Spiele im Livestream und im RE-Live zu sehen, sondern erstmals bietet die ARD Mediathek dazu auch über alle Geräte hinweg (auf Smart TVs, in mobilen Apps und im Webbrowser) Live-Statistiken zum jeweiligen Spiel und zum gesamten Turnier. Dazu zählen u. a. Informationen zu einzelnen Spielern, aktuelle Turnierbäume, Spielstände auf anderen Plätzen, Live-Tabellen und vieles mehr.Als weiteres Extra wird man sich die Spiele via Multistream-Player auch aus der Taktik-Perspektive ansehen können. Beim ersten Deutschland-Spiel wird es zudem einen Multistream-Kanal vom KiKA mit Live-Kommentar des Kinder-Sportreporters Niklas, gemeinsam mit Stephanie Baczyk, geben.Die Federführung für die Übertragungen von der FIFA WM 2026 in der ARD liegt beim Südwestrundfunk (SWR). Viele weitere Informationen rund um die ARD-Berichterstattung, auch zu den umfangreichen Audioangeboten und den Dokumentationen, die begleitend in der ARD Mediathek zu sehen sind, gibt es hier: Fußball WM 2026: Spielplan, Berichterstattung, Kritik (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/fifa-fussball-wm-2026-106.html).Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deFelix Oser, SWR Presse und Public AffairsTel. 07221/929 22986, E-Mail: felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6292588