

EQS-Media / 11.06.2026 / 13:35 CET/CEST





Münster, Deutschland - Im April 2026 hat die DWW Akademie einen neuen Jahrgang verabschiedet: 95 Absolventinnen und Absolventen haben den Kurs "Lohn-, Finanz- und Bilanzbuchhalter:in mit DATEV und KI" erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Zertifikatsverleihung im Akademiebüro in Münster tauschten sich Teilnehmende, Dozierende und Gäste aus und erhielten Einblicke in die Berufswege früherer Absolventinnen und Absolventen. Seit Anfang 2026 hat die Akademie insgesamt 142 Fachkräfte qualifiziert, darunter Spezialistinnen und Spezialisten aus der Ukraine, Russland und weiteren Ländern. 12 Teilnehmende des aktuellen Jahrgangs haben bereits während des Kurses eine Anstellung gefunden. Die übrigen befinden sich derzeit in der Bewerbungsphase oder absolvieren Praktika (laut interner Statistik der Akademie). "Unser Ziel ist es, dass unsere Absolventinnen und Absolventen nach dem Abschluss fachlich fundiert und selbstbewusst in den deutschen Arbeitsmarkt einsteigen - unabhängig von ihrer Vorerfahrung. Der Abschluss markiert den Moment, in dem sie erkennen: "Ich bin bereit, in meinem Beruf in Deutschland zu arbeiten."", sagt Anastasia Karpova, Gründerin der DWW Akademie. Der Fachkräftemangel im Bereich Buchhaltung bleibt weiterhin hoch: Laut gehalt.de sind aktuell (Stand: April 2026) mehr als 6.000 Stellen unbesetzt. Gleichzeitig wächst die Zahl internationaler Fachkräfte mit einschlägiger Berufserfahrung. Weiterbildungsprogramme wie das der DWW Akademie bieten einen strukturierten und vergleichsweise schnellen Einstieg in den Arbeitsmarkt - vom Kursstart bis zum Zertifikat in weniger als einem Jahr. Die DWW Akademie bereitet internationale Fachkräfte gezielt auf die Anforderungen der deutschen Buchhaltung vor. Das Programm richtet sich an Teilnehmende mit Sprachniveau B1. Dank der Bildungspartnerschaften mit DATEV, SAP und IHK verlassen die Absolventinnen und Absolventen der Akademie den Kurs mit nachgewiesenen Kompetenzen, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt gefragt sind. Die Finanzierung kann über einen Bildungsgutschein der zuständigen Stellen (Jobcenter oder Agentur für Arbeit) erfolgen. Weitere Informationen: https://dwwakademie.de/ Kontakt: Anastasiia Karpova CEO, DWW Akademie marketing@dwwakademie.de

Emittent/Herausgeber: DWW Akademie

Schlagwort(e): Bildung



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