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WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS
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ratgeberGELD.at
11.06.2026 13:39 Uhr
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Cisco Systems - CSCO: Analysten-Kursziel jetzt 150 USD! Kaufalarm ab 121 USD?

Achtung Sicherheitslücke!

Analysten optimistisch: Cisco (CSCO) überzeugt mit stabiler Nachfrage, KI-Trend und solider Marktposition im Netzwerkgeschäft.

Cisco Systems (CSCO) - US0138721065

Rückblick: Ein Halbjahresplus von 56 Prozent, ein stabiler Aufwärtstrend und eine größere Kurslücke nach den Q1-Zahlen sind markante bullische Elemente im aktuellen Charbild der Cisco-Aktie. Der Rücksetzer zurm 20er-EMA verschafft eine ideale Ausgangsposition für einen Long Trade.

Cisco-Aktie: Chart vom 10.06.2026, Kürzel: CSCO Kurs: 118.80 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Oberhalb der genanten Kurslücke gibt es eine weitere Unterstützungslinie, sodass wir die Risikospanne eng setzen können. Das Kaufsignal liegt bei circa 121 USD, sodass wir mit dem Kursziel beim Pivot-Hoch vom 4. Juni bereits auf ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 kommen. Die Bank of America ist mit 150 USD noch deutlich optimistischer.

Mögliches bärisches Szenario

Cybersecurity-Experten haben eine ungepatchte Sicherheitslücke im Cisco Catalyst SD-WAN Manager entdeckt. Sollte sich hieraus etwas Größeres entwickeln, wäre der Absturz der Cisco-Aktie vorprogrammiert. Die untere enge Absicherung ist recht eng gesetzt. Wer dem Wertpapier mehr Spielraum geben möchte, findet weiter unten noch mehr geeignete Unterstützungslinien.

Meinung

Die 1984 gegründete Cisco Systems mit Hauptsitz in San Jose zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Netzwerktechnik. Das Portfolio umfasst Router, Switches, Rechenzentrums- und Cloud-Infrastruktur, Cybersecurity-Lösungen, Software für Netzwerkmanagement sowie Kollaborationsplattformen wie Webex. Aktuell profitiert Cisco von der starken Nachfrage nach KI-Netzwerken, dem Ausbau von Rechenzentren durch Hyperscaler und der Modernisierung bestehender Unternehmensnetzwerke. Analysten sehen insbesondere im KI-Boom und bei steigenden Investitionen in digitale Infrastruktur wichtige Wachstumstreiber. Nach zuletzt besser als erwarteten Quartalszahlen mit einem Umsatz von 15.84 Milliarden USD und einem Gewinn je Aktie von 1.06 USD wurden die Erwartungen für die kommenden Quartale angehoben. Vor diesem Hintergrund erhöhte die Bank of America ihr Kursziel auf 150 USD und verweist auf die starke Positionierung des Unternehmens im wachsenden Markt für KI- und Netzwerkinfrastruktur. Sicherheitslücken wie die gennannte gehören mittlerweile zum Tagesgeschäft, die Tatsache, dass eine schärfere Kursreaktion bislang ausgeblieben ist, deutetet daraufhin, dass die Anleger weiterhin auf Cisco Systems vertrauen - wohl auch, weil ein Ausweichen auf Mitbewerber, das Problem der Cyberangriffe keineswegs grundsätzlich löst.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 468 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3107 Millionen USD
  • Meine Meinung zu CSCO ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.security-insider.de/cve-2026-20223-cisco-secure-workload-cvss-10-api-site-admin-a-a6ef0186275a7d18e93bdd54e92ba67a/, https://www.finanztrends.de/news/cisco-aktie-bofa-hebt-ziel-auf-150-dollar/
  • Veröffentlichungsdatum: 11.06.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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