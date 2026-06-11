Mainz (ots) -SWR Story am 18.6.2026 um 21 Uhr im SWR und in der ARD MediathekDie Doku "Fünf Jahre nach der Ahrtal-Flut - Die Nacht, die blieb..." erzählt die Geschichte der Flut aus der Perspektive von betroffenen Menschen vor Ort und geht der Frage nach: Wer hatte in dieser Nacht welche Handlungsoptionen im Angesicht der Katastrophe? Der Film wird am Donnerstag, 18. Juni 2026, um 21 Uhr im SWR ausgestrahlt und ist am Sendetag auch in der ARD Mediathek zu sehen.Es war eine der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte der Bundesrepublik: In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 forderte die verheerende Flut im Ahrtal 135 Menschenleben, Hunderte wurden verletzt. Der Film "Fünf Jahre nach der Ahrtal-Flut - Die Nacht, die blieb..."erzählt die Geschichte der Flut aus der Perspektive von Menschen, die in ganz unterschiedlichen Rollen mit den Geschehnissen der Nacht konfrontiert waren. Und die bis heute mit den Folgen der Katastrophe zu kämpfen haben: Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Hinterbliebene von Opfern, Bürgermeister, politisch Verantwortliche.Drängende Fragen nach Verantwortung und VersagenSie alle standen vor einer Situation, die sie noch nie zuvor erlebt hatten. Sie mussten schnell entscheiden, Verantwortung übernehmen - auch für andere. Der Film verfolgt konsequent die Frage: Wer hatte in dieser Nacht welche Handlungsoptionen im Angesicht der Katastrophe? Geschädigte und Angehörige der Opfer stellen bis heute aber auch drängende Fragen nach Verantwortung und Versagen der beteiligten Amtsträger und Institutionen. Wären sie auf eine ähnliche Katastrophe heute besser vorbereitet als damals?Der Film "Fünf Jahre nach der Ahrtal-Flut - Die Nacht, die blieb..." von Kai Diezemann und Thomas Schneider wird am Donnerstag, 18.6.2026, um 21 Uhr im SWR ausgestrahlt und ist am Sendetag auch in der ARD Mediathek (https://1.ard.de/fuenf_jahre_nach_der_ahrtal-flut) verfügbar.Pressefotos zum Download unter ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6292596