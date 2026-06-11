Wien (www.anleihencheck.de) - Wir erleben weiterhin unruhige Zeiten, so Karin Kunrath, Chief Investment Officer von Raiffeisen Capital Management.Doch ob das Umfeld jemals auch nur annähernd perfekt gewesen sei, könne hinterfragt werden. Diverse Krisen, wie sie zuletzt gehäuft vorzufinden seien, habe es in der einen oder anderen Form immer schon gegeben. Die heutige Informationsflut sorge jedoch dafür, dass Marktteilnehmer permanent insbesondere mit negativen Schlagzeilen konfrontiert würden. Was sich mit Blick auf den Kapitalmarkt in den vergangenen Jahren tatsächlich nachhaltig verändert habe, sei die Trendumkehr hin zur Deglobalisierung nach Jahrzehnten der Globalisierung sowie die neue Dynamik bei der militärischen Aufrüstung. Bei aller Ernüchterung angesichts manch unerfreulicher Entwicklung helfe eine Vogel-Strauß-Politik nicht weiter. Unternehmen müssten im hochkompetitiven Wettbewerb auch unter schwierigen Rahmenbedingungen - wie sie aktuell zweifelsfrei vorzufinden seien - tagtäglich Entscheidungen treffen, um das Beste aus dem jeweiligen Umfeld herauszuholen. Nur so könnten Geschäftsmodelle gestärkt und Marktanteile in den jeweiligen Branchen ausgebaut oder zumindest der Status quo erfolgreich verteidigt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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