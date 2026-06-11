Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Grundstruktur des Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T) - qualitätsorientiert, langlaufend, EUR-dominiert - blieb im Mai unverändert, so die Experten von ETHENEA.Das Buxl-Overlay (115 Kontrakte, entsprechend +4,86% des Nominals) halte die synthetische Duration bei 9,83 und habe im Mai positiv zur Performance beigetragen, da sich das lange Ende der Euro-Kurve nach den Spannungen im April normalisiert habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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