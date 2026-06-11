Der taiwanesische Feststoff-Batteriespezialist ProLogium und der französische Automobilzulieferer OPmobility (ehemals Plastic Omnium) wollen den Einbau von Feststoffzellen in Batteriemodule für E-Autos erörtern. Dazu haben beide Seiten jetzt ein Absichtserklärung unterzeichnet. ProLogium baut im französischen Dunkerque seit Kurzem ein Werk für Feststoff-Batteriezellen, die dort ab 2028 vom Band laufen sollen. Mit OPmobility, einem Zulieferer mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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