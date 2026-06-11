In Österreich wurden im Mai 6.598 Elektroautos neu zugelassen, 21,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der BEV-Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen lag damit bei 25,8 Prozent - und blieb nahezu auf dem Rekordniveau des Vormonats. Statistik Austria hat für den Mai insgesamt 25.529 Pkw-Neuzulassungen in Österreich gezählt. Das entspricht einem Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Reine Elektroautos (6.598, +21,6 %) entwickelten sich damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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