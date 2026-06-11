Bonn (ots) -Weltweit sind Millionen Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen - und doch bleiben die meisten von ihnen unsichtbar. Denn die große Mehrheit der Geflüchteten sucht Schutz nahe der Heimat und oft in den überlasteten Nachbarregionen ihrer Herkunftsländer oder Gemeinden. "Millionen Menschen leben dort über Jahre in provisorischen Unterkünften, ohne verlässlichen Schutz oder Perspektive. Dass diese Situation international so wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist ein Problem - denn in vielen Regionen ist die Flüchtlingshilfe dramatisch unterfinanziert", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin bei "Aktion Deutschland Hilft".Nach neuesten Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR ist die Zahl der Frauen, Männer und Kinder auf der Flucht im Jahr 2025 erstmals leicht gesunken von 122,1 Millionen auf 117,8 Millionen Menschen. Dennoch leben noch immer sieben von zehn Geflüchtete in langanhaltenden Vertreibungssituationen.Mehr als die Hälfte bleiben als Vertriebene im eigenen LandEine Mehrheit der Geflüchteten schafft es erst gar nicht über die eigene Landesgrenze hinaus und das hat schwerwiegende Folgen: Denn ohne den international anerkannten Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention, der bei Binnenflucht nicht greift, sind diese schlechter versorgt und weniger gut geschützt vor Gewalt und erneuter Vertreibung. Gelingt es Ihnen, über die Landesgrenze zu fliehen, erwartet sie als einzige Alternative oft über Generationen hinweg die Unterbringung in überfüllten Flüchtlingscamps nahe der Grenze. So leben beispielsweise in Dadaab in Kenia fast eine halbe Million Menschen, die aus dem angrenzenden Somalia vor Krieg und Hunger geflohen sind. Dort werden sie von CARE mit sauberem Trinkwasser und durch den Betrieb von Sanitär- und Hygienestationen notdürftig versorgt. In Dadaab, einem der größten Flüchtlingscamps der Region, gibt es Märkte, Schulen und kirchliche Einrichtungen. Für viele ist die Flucht zum Alltag geworden.Sudan bleibt die weltweit größte VertreibungskriseSeit April 2023 tobt ein blutiger Machtkampf im Sudan, der vor allem die Menschen in der umkämpften Region Darfur in die Flucht getrieben hat. Über 30 Millionen Sudaneser:innen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, knapp 4,2 Millionen sind über die Grenze geflohen, viele weitere im eigenen Land vertrieben. Viele Geflüchtete haben seither Schutz im benachbarten Südsudan gesucht. In einer kleinen Siedlung des Ortes Boro Medina leben aktuell knapp 18.000 Geflüchtete, in einem Land, das selbst immer wieder von aufflammenden Konflikten beherrscht wird und in dem es oft an einer organisierten Infrastruktur mangelt. In der Provinz Raja betreiben die Johanniter Ernährungsstationen in elf Gesundheitszentren, eines davon befindet sich in Boro Medina. Hier erhalten mangel- und unterernährte Kinder gezielte Behandlung mit einer Spezialnahrung, die lebenswichtige Vitamine und Mineralien enthält.Einladung zum Mediengespräch: Am kommenden Donnerstag, dem 18. Juni von 10:30 bis 12 Uhr erörtern Expert:innen aus dem Bündnis in der Geschäftsstelle von "Aktion Deutschland Hilft" die aktuelle Lage von Geflüchteten mit Fokus auf dem Alltag in Camp-Strukturen. Anschaulich wird dies durch ein aufgebautes Flüchtlingszelt, das auch für Foto- und Videoaufnahmen genutzt werden kann.Wir bitten bei Interesse um eine verbindliche Anmeldung bis Dienstag, 16. Juni unter presse@aktion-deutschland-hilft.deMehr über die Hilfe der Bündnisorganisationen erfahren Sie hier (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/hilfe-fuer-fluechtlinge/)."Aktion Deutschland Hilft", Bündnis der Hilfsorganisationen, bittet um Spenden für Geflüchtete weltweit.Spenden-Stichwort: Hilfe für Flüchtlinge weltweitIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/6292604