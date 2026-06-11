© Foto: Richard Drew - APAnleger verkauften zuletzt Tech-Aktien im Rekordwert von 10,8 Milliarden US-Dollar. JPMorgan sieht Anzeichen dafür, dass die Korrektur im Technologiesektor bereits begonnen hat.Die Stimmung rund um Technologie- und KI-Aktien kippt immer weiter. Nach dem stärksten Ausverkauf bei Chipwerten seit der Corona-Pandemie warnen Strategen und Marktbeobachter vor einer möglichen Korrektur im Technologiesektor. Gleichzeitig ziehen Anleger in Rekordtempo Kapital aus Tech-Aktien ab. Nach Daten der Bank of America verkauften Investoren in der vergangenen Woche Technologieaktien im Wert von 10,8 Milliarden US-Dollar - der höchste jemals gemessene Abfluss aus dem Sektor seit Beginn der Datenerhebung im …
Enthaltene Werte: US6311011026,CA46438Q1072Den vollständigen Artikel lesen
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