Die globale Investmentgesellschaft KKR wirbelt mit ihrem aktuellen Halbjahresbericht Staub auf. Das Analystenhaus prognostiziert eine wirtschaftliche Transformation durch Künstliche Intelligenz, die historisch ihresgleichen sucht. Laut KKR führen die durch KI getriebenen Produktivitätsgewinne zu einer deutlichen Konzentration des Wirtschaftswachstums.Diese Dynamik könnte radikaler ausfallen als jede Phase seit der Zweiten Industriellen Revolution in den 1870er-Jahren. Damals revolutionierten Stahl, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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