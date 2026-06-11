Explorationsprogramm 2026 auf Kurs, während Datenpipeline ausgebaut wird

Vancouver, British Columbia - 11. Juni 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) ("NIOB" oder das "Unternehmen") treibt weiterhin mehrere Ziele in seinem Portfolio in Distriktgröße in Quebec voran. Für Mitte Juni ist eine radiometrische und magnetische Flugvermessung über den Konzessionsgebieten Bardy SE, Miskam, Sabot und Blanchette geplant, um radiometrische Anomalien zu identifizieren, die potenziell mit einer Seltenerdmetall-(REE)- und Niob-(Nb)-Mineralisierung in Zusammenhang stehen. Zudem werden von Satelliten abgeleitete Radon- und Helium-Bodengas-Schätzungen, die von unabhängigen Fachberatern mithilfe von Multisensor-Fernerkundungsdaten erstellt wurden, in den Workflow des Unternehmens zur Zielgenerierung integriert.

Die Bohrungen in den Konzessionsgebieten Bardy und Blanchette sind nun im Gange, wobei in jedem Konzessionsgebiet etwa 1.500 m geplant sind. Ein zweites Bohrgerät soll Anfang Juli 2026 für weitere etwa 2.500 m an Bohrungen mobilisiert werden, während die letzten etwa 2.500 m des Programms 2026 als flexible Tranche zurückbehalten werden, um sie bei Zielen einzusetzen, die im Rahmen der Flugvermessung und der Bodengasarbeiten präzisiert wurden. Bei Seigneurie wurden etwa 2.000 m gebohrt, womit das Winterprogramm nun abgeschlossen ist.

"Unser Programm 2026 ist auf Kurs und unsere Datenpipeline füllt sich wie erhofft", sagte Murray Nye, Chief Executive Officer von NIOB. "Die radiometrische und magnetische Flugvermessung Mitte Juni wird in Kombination mit den von uns aufgebauten Radon- und Helium-Bodengas-Datensätzen unser Bild der Ziele bei Bardy SE, Miskam, Sabot und Blanchette schärfen, ehe wir Anfang Juli die nächsten 2.500 m an Bohrungen einsetzen. Indem wir die letzten 2.500 m als flexible Tranche zurückhalten, bewahren wir uns die Option, Bohrungen auf die aussichtsreichsten Ziele zu konzentrieren, sobald neue Ergebnisse geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen vorliegen. Dies ist ein bewusster Ansatz in Distriktgröße, der konzipiert wurde, um in einer einzigen Feldsaison mehrere Ziele - von großen intrusionsartigen Körpern bis hin zu Pegmatit-Gesteinsgangsystemen - im gesamten Portfolio voranzutreiben."

Highlights

- Geophysikalische Flugvermessung Mitte Juni - Für Mitte Juni ist eine radiometrische und magnetische Flugvermessung über den Konzessionsgebieten Bardy SE, Miskam, Sabot und Blanchette geplant. Die Flugvermessung wurde konzipiert, um radiometrische Anomalien zu identifizieren, die potenziell mit REE- und Nb-haltigen Pegmatit-, Syenit- und alkalischen Intrusivsystemen in Zusammenhang stehen.

- Zwei komplementäre Zielarten - Bei Bardy und Blanchette umfassen die Ziele strukturell kontrollierte Pegmatit-Gesteinsgänge und Erzganganhäufungssysteme. Bei Miskam und Bardy SE werden die Ziele als große alkalische Intrusionen mit nephelinhaltigen Phasen interpretiert.

o Bei Miskam ist das Ziel eine interpretierte, etwa 60 km² große Intrusion der Veillette Intrusive Suite, die mit einer der größten Nb-REE-Seesediment-Anomalien in der Region in Zusammenhang steht (geochemische Daten der Regierung von Quebec).

o Bei Bardy SE werden Bohrungen die Toad Intrusive Suite erproben (datiert auf 981,6 Ma), die altersmäßig gut mit dem Crevier Alkaline Complex (ca. 957 Ma) vergleichbar ist, der die Niob-Tantal-Lagerstätte Crevier beherbergt.

- Integration von Radon- und Helium-Bodengas-Daten - Von unabhängigen Fachberatern erhaltene Bodengasschätzungen werden in den Workflow des Unternehmens zur Zielgenerierung integriert, um die Zielauswahl unter dem Deckgestein zu unterstützen.

- Zweites Bohrgerät und zusätzliche Bohrungen Anfang Juli - Ein zweites Bohrgerät soll Anfang Juli 2026 mobilisiert werden, um mit weiteren etwa 2.500 m an Bohrungen zu beginnen. Die Abfolge der Ziele für diese Tranche wird durch die Ergebnisse der Flugvermessung und der Bodengasuntersuchungen bestimmt.

- Letzte Tranche als flexible Kapazität zurückbehalten - Das Unternehmen hat weitere etwa 2.500 m in seinem Budget für 2026 als flexible letzte Tranche zurückbehalten, was es ihm ermöglicht, Bohrungen auf die Ziele mit der höchsten Priorität zu richten, die sich aus dem integrierten Datensatz ergeben.

- Lokale Ressourcen mobilisiert - Die aktuelle Bohrphase wird mit der Unterstützung lokaler Dienstleister der Atikamekw durchgeführt.

- Bohrungen bei Bardy und Blanchette im Gange - Geplant sind etwa 1.500 m in jedem der Konzessionsgebiete Bardy und Blanchette, die REE- und Nb-haltige Pegmatit-Gesteinsgänge und Erzgangsysteme anpeilen.

- Bohrprogramm bei Seigneurie abgeschlossen - Etwa 2.000 m wurden gebohrt, womit das Winterbohrprogramm bei Seigneurie abgeschlossen ist (bezugnehmend auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Mai 2026). Die Analyseergebnisse sind ausstehend.

Bohrprogramm 2026 auf einen Blick

Das Bohrprogramm 2026 von NIOB umfasst insgesamt etwa 10.000 m und ist in vier Phasen gegliedert:

- Winterbohrprogramm bei Seigneurie - etwa 2.000 m (abgeschlossen; Analyseergebnisse ausstehend; Ergebnisse werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben).

- Bardy und Blanchette - etwa 3.000 m geplant (etwa 1.500 m in jedem Konzessionsgebiet; Bohrungen im Gange).

- Zweites Bohrgerät, Anfang Juli - etwa 2.500 m geplant, wobei die Abfolge der Ziele durch die radiometrische und magnetische Flugvermessung Mitte Juni und die integrierten Radon- und Helium-Bodengas-Datensätze bestimmt wird.

- Flexible letzte Tranche - etwa 2.500 m zurückbehalten, die den Zielen mit der höchsten Priorität zugeteilt werden, die aus dem kombinierten Datensatz identifiziert wurden.

Zwei Mineralisierungsarten im gesamten Portfolio

Das Portfolio des Unternehmens in Quebec beherbergt mindestens zwei strukturell unterschiedliche Arten von niob- und seltenerdmetallhöffigen Mineralisierungen, die jeweils einen individuellen Explorationsansatz erfordern.

Intrusionsartige Ziele

Bei Seigneurie wird das Ziel als ein großer Pegmatit-Syenit-Intrusivkörper interpretiert, wobei die geologische Neuinterpretation des Unternehmens - unterstützt durch historische Bohrungen und die Bohrungen 2026 - darauf hinweist, dass sich die Mächtigkeiten an manchen Stellen möglicherweise auf über 200 m belaufen.

Bei Miskam und Bardy SE werden die Ziele als große alkalische Intrusionen mit nephelinhaltigen Phasen interpretiert. Das Konzessionsgebiet Miskam umfasst eine interpretierte, etwa 60 km² große Intrusion der Veillette Intrusive Suite, die räumlich mit einer der größten geochemischen Nb-REE-Seesediment-Anomalien in der Region in Zusammenhang steht - basierend auf Erhebungsdaten der Regierung von Quebec.

Bei Bardy SE werden Bohrungen die Toad Intrusive Suite erproben - datiert auf vor 981,6 Millionen Jahren, altersmäßig vergleichbar mit dem vor 957 Millionen Jahren entstandenen Crevier Alkaline Complex -, die sich in der Region Lac-Saint-Jean befindet, die die Niob-Tantal-Lagerstätte Crevier von NioBay Metals Inc. mit mehreren Millionen Tonnen beherbergt.

Die Altersgleichheit zwischen der Toad Intrusive Suite und dem Crevier Alkaline Complex weist darauf hin, dass das alkalische magmatische Ereignis, das mit der Nb-Ta-Mineralisierung bei Crevier in Zusammenhang steht, auch innerhalb des Landpakets des Unternehmens vorhanden sein könnte. Intrusionsartige Ziele dieser Größenordnung eignen sich gut für radiometrische und magnetische Flugvermessungen, mit denen die Geometrie des Intrusivgesteins, interne Phasenvariationen und die radiometrische Zonierung vor der Ermittlung von Bohrzielen kartiert werden können.

Gesteinsgang- und erzgangartige Ziele

Bei Bardy und Blanchette werden die Ziele als strukturell kontrollierte Pegmatit-Gesteinsgänge und Erzganganhäufungssysteme interpretiert, die sich entlang regionaler Trends ausbreiten, anstatt eine einzige abgerundete Intrusion zu bilden.

Bei Bardy weisen historische Arbeiten auf granitische Pegmatit-Gesteinsgänge mit einer Mächtigkeit von etwa 40 cm bis 4 m hin, die über einen etwa 7 km langen vielversprechenden Trend verteilt sind.

Die radiometrische und magnetische Flugvermessung Mitte Juni wurde daher konzipiert, um beide Zielarten voranzutreiben - die Kartierung der Geometrie und der radiometrischen Anomalie der interpretierten alkalischen Intrusionen bei Miskam und Bardy SE sowie die Verfeinerung der Ausrichtung und Ausdehnung der Pegmatit-Gesteinsgangsysteme bei Blanchette und Sabot, wobei die Bohreinsätze Anfang Juli auf die Anomalien mit der höchsten Priorität abgestimmt werden.

VERPFLICHTUNG VON IAN MALLORY ALS STRATEGISCHEN BERATER

Das Unternehmen gibt außerdem die Verpflichtung von Herrn Ian Mallory als strategischen Berater des Unternehmens im Rahmen einer zweijährigen Beratungsvereinbarung bekannt.

Herr Mallory wird für das Unternehmen hochrangige strategische und kommerzielle Beratungsleistungen erbringen, einschließlich strategischer Beratung, Vermittlung von Beziehungen, Verhandlungsunterstützung, Beratung bei der kommerziellen Strukturierung sowie kontinuierlicher Beratung für das Führungsteam und das Board des Unternehmens. Die Rolle ist nicht geschäftsführend und nicht betrieblich, ohne tägliche operative Befugnisse oder Managementverantwortung.

Herr Mallory ist ein kanadischer Corporate Director und Berater mit umfassender Erfahrung im internationalen Finanzwesen, bei der Erschließung von Rohstoffprojekten sowie bei der Strukturierung von Joint Ventures. Als ausgebildeter Finanzjurist hatte er Führungspositionen bei TransAlta, Westcoast Energy, ENMAX und Sea NG Corporation inne und war zuvor als Berater der Finanzabteilung der Weltbank tätig gewesen. Er besitzt Diplome der Harvard University, der University of Toronto und der University of Cambridge sowie den Titel ICD.D des Institute of Corporate Directors of Canada.

"Ian bringt eine seltene Kombination aus Erfahrung im internationalen Finanzwesen, im Rohstoffsektor, bei der Infrastrukturentwicklung sowie bei grenzüberschreitenden Transaktionen ein", sagte Murray Nye, CEO von North American Niobium. "Sein umfassendes Verständnis in den Bereichen Projektfinanzierung und strategische Partnerschaften sowie im globalen Sektor für kritische Rohstoffe wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Unternehmensstrategie vorantreiben und Möglichkeiten zur Knüpfung von Beziehungen mit führenden internationalen Branchenteilnehmern prüfen. Wir freuen uns, Ian als strategischen Berater des Unternehmens willkommen zu heißen."

Gemäß der Beratungsvereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Herrn Mallory vorbehaltlich der geltenden behördlichen Genehmigungen 150.000 Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens zu gewähren. Jede Option kann innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum der Gewährung ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,06 $ pro Aktie zu erwerben.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye, CEO

mailto:info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Landpaket in Distriktgröße in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr McMillan steht als leitender Angestellter und Aktionär in einem Nahverhältnis zum Unternehmen. Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung stehen die Laboruntersuchungen für das Programm Seigneurie noch aus. Die Probenvorbereitung, die Probenkontrolle sowie die Analyseverfahren entsprechen den branchenüblichen QA/QC-Standards, einschließlich der Einbeziehung zertifizierter Referenzmaterialien, Leerproben und Feldduplikaten; die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen und die QA/QC-Prüfung abgeschlossen ist.

Hinweis zu historischen Informationen

Die historischen Informationen zu den Konzessionsgebieten Bardy, Blanchette, Sabot und Miskam stammen aus öffentlich zugänglichen Unterlagen der Regierung von Québec sowie aus früheren Betreiberberichten, die beim Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) von Québec eingereicht wurden und über das SIGÉOM-System von Québec zugänglich sind. Dazu gehören Ergebnisse von Stichproben, geochemische Daten zu Seesedimenten, die von Geologen der Regierung von Québec erhoben wurden, sowie frühere Prospektionsberichte. Historische Proben sind naturgemäß selektiv und nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten. Geologische Interpretationen hinsichtlich der Geometrie und des Ausmaßes der interpretierten Intrusionskörper, einschließlich der auf etwa 60 km² geschätzten Intrusion der Veillette Intrusive Suite bei Miskam, basieren auf staatlichen Kartierungen, geophysikalischen und geochemischen Zusammenstellungen sowie der Neuinterpretation dieser Datensätze durch das Unternehmen; sie wurden nicht durch Bohrungen bestätigt. Der qualifizierte Sachverständige hat die hierin zitierten öffentlich zugänglichen Referenzen geprüft, die historischen Ergebnisse jedoch nicht unabhängig verifiziert und behandelt diese historischen Ergebnisse nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Die hier genannten Radon- und Heliumwerte im Bodengas dienen als qualitative geochemische Anhaltspunkte und bestätigen für sich genommen weder das Vorhandensein noch den Gehalt oder die Kontinuität einer Mineralisierung. Die hier genannten radiometrischen und magnetischen Messwerte aus der Luft sind ebenfalls geophysikalische Anhaltspunkte, deren Interpretation einer Nachverfolgung und Validierung vor Ort bedarf. Die hier genannten Helium-Bodengas-Schätzungen auf der Grundlage von Satellitendaten stammen von einem unabhängigen Fachberater. Der qualifizierte Sachverständige hat die von diesen Auftragnehmern verwendeten Protokolle, Parameter und Berichtsmethoden überprüft.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "Chance", "Strategie", "Ziel", "Prognose" und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: (i) die Erwartung des Unternehmens, dass in der aktuellen Phase Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 3.000 Metern in Bardy und Blanchette durchgeführt werden, wobei auf jedes Konzessionsgebiet etwa 1.500 Meter entfallen; (ii) der Plan des Unternehmens, Mitte Juni 2026 eine radiometrische und magnetische Luftvermessung über den Konzessionsgebieten Bardy SE, Miskam, Sabot und Blanchette durchzuführen, sowie den erwarteten Nutzen dieser Vermessung für die Identifizierung radiometrischer Signale, die potenziell mit REE- und Nb-Mineralisierungen in Verbindung stehen; (iii) die Interpretationen des Unternehmens hinsichtlich der Geometrie, des Ausmaßes und des Prospektivitätspotenzials von Zielen vom Intrusions-, Gang- und Adertyp, einschließlich der interpretierten, etwa 60 km² großen Intrusion der Veillette Intrusive Suite bei Miskam und der interpretierten Altersäquivalenz zwischen der Toad-Intrusionssuite und dem Crevier-Alkalinkomplex; (iv) die Absicht des Unternehmens, Radon- und Helium-Bodengas-Schätzungen von unabhängigen Fachunternehmen in seinen Workflow zur Zielgenerierung zu integrieren; (v) der Plan des Unternehmens, Anfang Juli 2026 eine zweite Bohranlage zu mobilisieren, um weitere ca. 2.500 Meter zu bohren; (vi) den Plan des Unternehmens, sich eine flexible Restbohrlänge von ca. 2.500 Metern vorzubehalten, um diese den Zielen mit der höchsten Priorität zuzuweisen, die aus dem integrierten Datensatz identifiziert wurden; (vii) den Zeitplan und den Erhalt von Laboranalysen und damit verbundenen Analyseergebnissen aus dem Seigneurie-Programm; und (viii) das Potenzial der Grenville-Provinz, bedeutende Niob-, Seltenerdelement- oder andere kritische Mineralvorkommen zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, ohne Einschränkung, der Annahmen, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete untermauern werden, dass Bohrunternehmen, Betreiber von Luftvermessungen, Anbieter von Bodengasanalysen und andere Berater zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen verfügbar bleiben und dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zugangsrechte der Grundstückseigentümer aufrechterhalten werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Leistung oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt von Untersuchungs-, geophysikalischen und geochemischen Ergebnissen; der Zeitpunkt und der Erhalt erforderlicher behördlicher Genehmigungen; Wetter- und saisonale Bedingungen, die Luftvermessungen und Bodenarbeiten beeinträchtigen; Veränderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen; die Verfügbarkeit von Bohrgeräten, qualifiziertem Personal, Betreibern von Luftvermessungen, Anbietern von Bodengasdienstleistungen und anderen Dienstleistern; die fortgesetzte Zusammenarbeit mit Grundstückseigentümern und lokalen Stakeholdern; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen staatlicher Vorschriften oder Richtlinien; sowie der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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