DAX Prognose für Donnerstag, 11.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.486 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels formatierte der Index das Tageshoch. Es ging von hier aus bis zum Mittag in dynamischen Impulsen abwärts. Das Tagestief wurde zwar zurückgekauft; der DAX konnte sich im weiteren Handelsverlauf moderat erholen, gab die Gewinne dieser Erholungsbewegung aber am Nachmittag wieder ab. Es wurde im Handel gestern ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Der DAX ging bei 24.084 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX aktuell weiter unter technischem Druck Der DAX bleibt im kurzfristigen Stunden- und 4-Stunden-Chart bärisch. Solange sich der Index nicht nachhaltig über die SMA20 bei 24.152 Punkten zurückkämpfen kann, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.000 bzw. 23.900 Punkte erhöht.

Der DAX bleibt im kurzfristigen Stunden- und 4-Stunden-Chart bärisch. Solange sich der Index nicht nachhaltig über die SMA20 bei 24.152 Punkten zurückkämpfen kann, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.000 bzw. 23.900 Punkte erhöht. Erholung nur bei Rückeroberung wichtiger Widerstände Eine technische Gegenbewegung ist möglich, wenn sich der DAX über 24.154 Punkten stabilisiert. Erste wichtige Ziele liegen bei 24.333 bis 24.390 Punkten. Erst oberhalb der SMA50 und später der SMA200 würde sich das Chartbild spürbar aufhellen.

Eine technische Gegenbewegung ist möglich, wenn sich der DAX über 24.154 Punkten stabilisiert. Erste wichtige Ziele liegen bei 24.333 bis 24.390 Punkten. Erst oberhalb der SMA50 und später der SMA200 würde sich das Chartbild spürbar aufhellen. Anlegerstimmung signalisiert zunehmende Angst Der Fear-&-Greed-Index ist auf 28 Punkte gefallen und befindet sich damit im Bereich "Fear". Historisch können derart niedrige Werte auf eine überverkaufte Marktsituation hindeuten und kurzfristig die Chancen auf eine Erholungsbewegung erhöhen.

Der DAX startete gestern bei 24.486 Punkten in den vorbörslichen Handel und geriet nach der Xetra-Eröffnung deutlich unter Druck. Bereits zum Handelsstart wurde das Tageshoch bei 24.530 Punkten markiert. Anschließend setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein, die den Index bis auf ein Tagestief von 24.041 Punkten führte.

Zwar gelang im Tagesverlauf eine zwischenzeitliche Erholung, diese wurde jedoch am Nachmittag erneut verkauft. Nachbörslich setzte sich die Schwäche fort. Der DAX beendete den Handel schließlich bei 24.084 Punkten.

Erst im frühen Handel des heutigen Tages konnten die Käufer den Index im Bereich des 23,6%-Retracements stabilisieren.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Von den 40 DAX-Werten schlossen am Mittwoch lediglich 15 Aktien im Plus, während 25 Titel Verluste verzeichneten.

Top-Performer:

Deutsche Telekom +3,12%

adidas +2,59%

Symrise +2,58%

Schwächste Werte:

Siemens Energy -6,19%

SAP -3,61%

Infineon -2,86%...

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