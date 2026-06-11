© Foto: picryl.comEs ranken sich um so viele weitverbreitete Mythen um den MSCI-World-Index, dass es Zeit wird, mit den hartnäckigsten aufzuräumen.Der Name "MSCI" steht ursprünglich für Morgan Stanley Capital International. Die Indexfamilie entstand aus einer Zusammenarbeit von Morgan Stanley und der Investmentgesellschaft Capital International. Später wurde daraus die eigenständige Firma MSCI, die heute einer der weltweit größten Indexanbieter ist. 1986 wurde der der MSCI World Index das erste Mal veröffentlicht und aus der Taufe gehoben und bis auf 1969 zurückgerechnet. Man ließ den Index mit 100 Punkten starten. Dabei ist der MSCI World Index nicht wie ein klassisches Depot auf feste Zielquoten …
Enthaltene Werte: GB00BJDQQQ59,IE000KCKFHE8Den vollständigen Artikel lesen
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