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Goldman Sachs liquidierte vergangene Woche seine gesamte SOL-ETF-Position im Wert von 108 Millionen Dollar. Am 7. Juni wurden 624.666 SOL-Token freigesetzt und trafen auf einen ohnehin schwachen Markt. SOL handelt am 10. Juni bei rund 64 Dollar, 78 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar. Hinzu kommt die Iran-Eskalation und eine hawkische Federal Reserve, die für 2026 keine Zinssenkungen mehr signalisiert. Die Solana Prognose hängt nun davon ab, ob die Unterstützung bei 62 Dollar hält. Morgan Stanley öffnete am 5. Juni einen Weg, SOL steuerfrei in ETF-Anteile umzuwandeln, und das Alpenglow-Upgrade zielt auf eine Finalisierung unter 150 Millisekunden ab.

Solana Prognose zwischen Token-Unlock, Iran-Krise und institutionellem Ausstieg

Goldman Sachs stieß seine gesamte SOL-ETF-Beteiligung ab, wie CoinDCX berichtete. SOL fiel bis zum 10. Juni auf rund 64 Dollar, der RSI sank auf 37,85, der Kurs liegt unter sämtlichen großen gleitenden Durchschnitten. Pump.fun verkaufte zusätzlich rund 100.000 SOL bei 84,50 Dollar und drückte den Markt weiter. Geopolitik verstärkte den Druck: Iran schoss am 8. Juni einen US-Apache nahe Hormus ab, US-Streitkräfte schlugen am 9. Juni gegen iranische Luftabwehr zurück. Ölpreise sprangen, BlackRock warnte vor einem Energieschock, und Bitcoin-ETFs verloren in einer Woche 3,4 Milliarden Dollar.

Trotzdem bleibt das institutionelle Interesse intakt. Morgan Stanley öffnete am 5. Juni einen Weg, über den Kunden SOL steuerfrei in ETF-Anteile umwandeln können, und das Alpenglow-Upgrade erhielt 98 Prozent Validatoren-Zustimmung laut AtoZMarkets. Changelly setzt das Sommerziel bei 87 Dollar an, InvestingHaven sieht eine Spanne von 75 bis 150 Dollar für 2026. Selbst 120 Dollar wären jedoch weniger als ein 2x vom aktuellen Niveau, eine Rendite, die Monate Erholung erfordert.

Pepeto (PEPETO)

Während Goldman verkaufte, Pump.fun seine 100.000 SOL abstieß und die Iran-Eskalation Risikokapital aus großen Coins zog, sammelte Pepeto über 10 Millionen Dollar an Vorverkaufskapital ein. Während SOL durch jeden neuen Unlock und Insider-Verkauf zusätzlich erschüttert wird, hat Pepeto eine feste Tokenstruktur und eine Plattform, die jeden Trade des Halters schützt.

Eine Cross-Chain-Brücke bewegt Token zwischen Netzwerken zum Nulltarif, PepetoSwap wickelt Trades gebührenfrei ab, und ein integrierter Risikoscanner prüft jeden Vertrag vor dem Einstieg, also genau die Schwachstelle, die Drift im April 2026 eine Milliarde Dollar kostete. Alle Funktionen laufen ausschließlich über den PEPETO Token, und SolidProof hat den gesamten Code geprüft, bevor der Vorverkauf öffnete.

Pepe debütierte 2023 ohne ein einziges Produkt und stieg auf 7 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. CNN dokumentierte einen SHIB-Halter, der 8.000 Dollar in 9 Millionen Dollar verwandelte. Pepeto verbindet diese Energie mit einer geprüften Börse und demselben Mitgründer hinter dem ursprünglichen Pepe Coin.

420 Billionen Token, ein sich näherndes Binance-Listing und ein Vorverkaufspreis von 0,0000001871 Dollar bilden eine Struktur, die in früheren Zyklen die größten Renditen erzeugte. Während die Solana Prognose Monate für ein 2x braucht, zielt ein Listing-Ereignis in kürzerer Zeit auf deutlich höhere Renditen.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt einen Markt unter Angebotsdruck, Insider-Verkäufen und einer Iran-bedingten Risk-off-Welle. Selbst im Erholungsfall bleibt das Aufwärtspotenzial begrenzt. Pepeto bringt eine geprüfte Börse, echte Werkzeuge und über 10 Millionen Dollar Kapital in diesen Abverkauf mit. Wer sich heute über den Pepeto-Vorverkauf positioniert, sichert einen Einstieg, bevor das Listing den Preis verändert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Warum sammelt Pepeto während des SOL-Einbruchs Kapital ein?

Über 10 Millionen Dollar flossen in den Vorverkauf, während SOL 78 Prozent unter seinem Allzeithoch handelt und institutionelles Kapital aus Risikoaktiva floh, weil Pepeto eine SolidProof-geprüfte Börse mit einem sich nähernden Binance-Listing betreibt. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.