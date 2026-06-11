SpaceX steht unmittelbar vor dem größten Börsengang aller Zeiten. Im Windschatten von Musks Weltraumunternehmen profitiert jedoch noch eine ganze Reihe weiter Unternehmen. Eines, das die wenigsten Anleger dabei auf dem Schirm haben dürften ist der Modekonzern Prada. Mit Weltraumanzügen setzt das italienische Luxus-Label ein Ausrufezeichen.• Prada hat zusammen mit Axiom Space einen Flüssigkeitskühlungsanzug entwickelt. • Mit Weltraumkleidung könnte Prada 2026 mehrere Millionen Euro verdienen. • Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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