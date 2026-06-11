Die EZB hat die Leitzinsen in der Eurozone am Donnerstag wie erwartet erhöht. Dadurch steigt der Einlagensatz von 2,0 auf 2,25 Prozent. Ziel der Zinserhöhung seitens der Europäischen Zentralbank ist es, die infolge des Iran-Kriegs gestiegene Inflation einzudämmen. Während der Zinsschritt vom Markt im Vorfeld bereits eingepreist wurde, Blicken die Anleger nun auf Lagardes Rede. Der DAX reagierte zunächst nicht auf den Zinsentscheid, da dieser exakt wie erwartet ausfiel.Um 14:45 wird die EZB-Chefin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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