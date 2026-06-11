Gersthofen (ots) -Das in Deutschland ansässige Unternehmen AESOLAR bleibt der einzige europäische, von Bloomberg als Tier-1 eingestufte Solarmodulhersteller, der eine Photovoltaik-Carportlösung mit DIBt-Überkopfzulassung anbietet.Während Solar-Carports sich von einer Nischenanwendung zu einem zentralen Baustein der europäischen Energiewende entwickeln, gewinnt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zunehmend an Bedeutung für Projektentwickler, EPC-Unternehmen, Investoren und Immobilieneigentümer.In Deutschland müssen überdachte Photovoltaik-Strukturen strenge bau- und sicherheitstechnische Anforderungen erfüllen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), die zentrale deutsche Behörde zur Bewertung und Zulassung von Bauprodukten, die in tragenden Konstruktionen eingesetzt werden.AESOLAR Horizon: DIBt-zertifizierte Sicherheit und Langlebigkeit für Überkopf-AnwendungenNicht jedes Solarmodul ist für den Einsatz über Personen zugelassen. AESOLAR's Horizon erfüllt diese Anforderungen mit der DIBt-Überkopfzulassung entsprechend der abZ/aBG Z-70.3-308 für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Überkopf-Photovoltaikstrukturen:- 8 % Transparenz für sicherheitsorientiertes Design: Ermöglicht Lichtdurchlässigkeit und Sicht unter der Konstruktion - ein entscheidender Faktor für Verkehrs- und Personensicherheit.- Extreme Temperaturbeständigkeit: Zuverlässiger Bereich von -40 °C bis +85 °C in allen europäischen Klimazonen ohne Leistungsverlust.- Hagelbeständigkeit (Klasse 4) & Brandschutzklasse A gemäß DIN 4102-1: Reduziert Risiken in stark frequentierten Bereichen.- Bis zu 30 Jahre Produktgarantie: Garantierte Leistung von über 87 % der Nennleistung auch nach drei Jahrzehnten, abgesichert durch umfangreiche Tests.Nachweisbare Robustheit der Carport-ModuleWeitere Validierung für Überkopf-Anwendungen erfolgt durch die Einhaltung zentraler Normen im Bereich Struktur- und Sicherheitstechnik:- PV-Haltbarkeitsstandards gemäß DIN ISO 12543-4- Hohe Schlagfestigkeit nach DIN EN 12600- Hohe mechanische Belastbarkeit gemäß DIN EN 18008-1 & -2- Sichere Modulverklebung geprüft nach DIN EN ISO 8510-2Über die technischen Nachweise hinaus fand das Horizon-Modul auch Anerkennung für seine Innovationskraft und wurde von EUPD Research mit dem Top Innovation Award ausgezeichnet.Deutschlands erstes MW-Solarcarport-Projekt mit AESOLAR Horizon-Modulen mit DIBt-Überkopfzulassung setzt neuen Maßstab für integrierte EnergieinfrastrukturDie Horizon-Module von AESOLAR treiben bereits Deutschlands erstes Solar-Carport-Projekt im Megawattmaßstab an und zeigen, wie zertifizierte und bankfähige Photovoltaiktechnologie die nächste Generation der Energieinfrastruktur unterstützt.Die überdachte PV-Anlage befindet sich an der Therme in Bad Wörishofen (https://ae-solar.com/de/company/news/115). Das Projekt kombiniert Solarstromerzeugung, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu einem integrierten Energiesystem, das auf erhöhte Energieunabhängigkeit und langfristige Nachhaltigkeit ausgelegt ist.Projekt-Highlights:- 1,34 MWp Solar-Carport mit AESOLAR Horizon-Modulen, zugelassen für Überkopf-Installationen- Mehr als 300 PV-überdachte Parkplätze- 3,864 MWh Batteriespeichersystem- 28 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge- Jährliche Einsparung von über 600.000 kg CO2Das Projekt zeigt, wie solarintegrierte Mobilitätsinfrastruktur gleichzeitig mehrere Vorteile bietet: Erzeugung erneuerbarer Energie, Fahrzeugschutz, Energiespeicherung und Ladefähigkeit für E-Mobilität. Zudem dient es als starke Referenz für EPCs, Distributoren, Kommunen, Gewerbeimmobilienbetreiber und Investoren, die zertifizierte und zukunftssichere Carportlösungen suchen.Über AESOLARAESOLAR (https://ae-solar.com/de/company/news/115) ist ein Photovoltaikhersteller mit deutschem Hauptsitz, der seit 2003 weltweit aktiv ist und als BloombergNEF Tier-1-Hersteller anerkannt wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Lieferung hochwertiger Solarmodule in deutscher Qualität - von klassischen PV-Modulen bis hin zu innovativen Lösungen wie den oben genannten Carport-Modulen, Module für AgriPV-Anwendungen sowie verschattungsresistenten Solarmodulen für den Wohnbereich.Pressekontakt:AESOLAR MarketingTel.: +49 8231 978268 0Email: info@ae-solar.comOriginal-Content von: AE Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175081/6292663