Der US-amerikanische E-Auto-Hersteller Lucid Motors hat seinen ursprünglich für 2026 geplanten Start in Österreich und Spanien offenbar auf 2027 verschoben. Dort sowie in fünf weiteren EU-Ländern hatte Lucid eigentlich für dieses Jahr seinen Markteintritt geplant. Bislang ist der Fußabdruck von Lucid in Europa noch relativ klein: Der Premiumhersteller der E-Limousine Lucid Air und des E-SUV Lucid Gravity ist bislang nur in Deutschland, den Niederlanden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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