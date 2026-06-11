DJ EZB hebt Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent an
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat wie erwartet beschlossen, seine Geldpolitik zu straffen. Wie die EZB mitteilte, steigt der Satz für Bankeinlagen um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent. Es ist die erste Zinserhöhung seit September 2023.
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June 11, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)
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