© Foto: Boris Roessler/dpaDie Europäische Zentralbank erhöht erstmals seit Jahren wieder die Zinsen. Inflation, Energiepreise und schwaches Wachstum bringen Anleger in eine heikle Lage.Die Europäische Zentralbank hat erstmals seit fast drei Jahren die Zinsen erhöht. Der Einlagensatz steigt von zwei Prozent auf 2,25 Prozent. Die Notenbank reagiert auf den zunehmenden Inflationsdruck durch den anhaltenden Krieg im Iran. Ökonomen und Investoren hatten den Schritt erwartet. Die Märkte rechnen bereits mit einer weiteren Anhebung um 25 Basispunkte im September. Die Europäische Zentralbank machte aber klar, dass sie sich nicht vorab festlegen will. In ihrer Erklärung verwies die Notenbank auf Aufwärtsrisiken für die …Den vollständigen Artikel lesen
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