Eigentlich sollte an diesem Nachmittag die Europäische Zentralbank den Takt vorgeben. Doch US-Präsident Donald Trump schiebt sich mit neuen Iran-Drohungen in den Vordergrund. Der Ölpreis zieht an, die Renditen für Staatsanleihen steigen, der DAX gibt nach. Noch bleibt die Reaktion aber erstaunlich kontrolliert.Trump hat angekündigt, die USA würden den Iran erneut "very hard" treffen. Zudem brachte er Kharg Island und weitere Öl- und Gasinfrastruktur ins Spiel. Genau das trifft den Nerv der Märkte: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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