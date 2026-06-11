Hamburg (ots) -- Drei Marken, eine gemeinsame Mission: Individueller Konsum als Hebel für gesellschaftlichen Wandel.- Stylische Fashion Pieces für Erwachsene und Kinder, von Tote Bags über Hoodies bis zu T-Shirts - exklusiv bei Tchibo.- 100 % der Gewinne aus der Kollektion fließen in die weltweite Wassermission von Viva con Agua.Zusätzliches Bildmaterial unter: ALL IN FOR WATER - Tchibo (https://www.tchibo.com/de/de/news/all-in-for-water)Was wäre, wenn ein T-Shirt mehr kann als cool aussehen? Wenn eine Tote Bag nicht nur Dinge trägt, sondern auch Verantwortung? Genau diese Idee steht hinter der neuen Impact-Kollektion, die Tchibo gemeinsam mit dem Modelabel Wir sind Robin Hood zur Unterstützung des Vereins Viva con Agua auf den Markt bringt. Ab dem 23. Juni 2026 ist die Kollektion exklusiv über Tchibo erhältlich, mit TchiboCard ab dem 16. Juni, und jedes verkaufte Stück leistet einen direkten Beitrag dazu, weltweit den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verbessern.Style mit Wirkung: Die Idee hinter der KollektionDas Prinzip ist einfach und überzeugend: Wir sind Robin Hood überträgt sämtliche Gewinne aus der Kollektion an Viva con Agua, einen gemeinnützigen Verein, der sich mit einem wachsenden weltweiten Netzwerk dafür einsetzt, dass Wasser, sanitäre Grundversorgung und Hygiene für alle Menschen erreichbar werden. Viva con Agua darf per Satzung keine Gewinne erzielen. Was bedeutet: Jeder Euro, der über die Kollektion erwirtschaftet wird, fließt direkt und ausschließlich in konkrete Wasserprojekte. Tchibo macht die Kollektion und die Arbeit der beiden Partner für viele Menschen sichtbar: Als Vermarkter und Vermittler integriert Tchibo das Angebot in den Onlineshop und bringt es so zu einer breiten Kundschaft. Alle Teile des eigens designten Sortiments sind bis Ende September exklusiv ab dem 16. Juni über https://www.tchibo.de/c/wir-sind-robin-hood-viva-con-agua erhältlich.Die Kollektion: Viele Tropfen, ein HerzDie Kollektionsteile kombinieren Design mit Haltung. Das verbindende Element, ein Herz aus Wassertropfen, steht für die Botschaft, dass Wasser die Grundlage von allem ist. Und doch haben nicht alle Menschen Zugang dazu. Mit jedem HOOD-Piece können Tchibo Kundinnen und Kunden Teil dieser Bewegung werden und so einen Beitrag zur weltweiten Verbesserung der Wasserversorgung leisten.Die Kollektion umfasst:- Tote Bags in 2 Farben (Naturbeige und Jeansblau), 14,80 Euro- Kids-Hoodie-Kollektion in 4 Farben (Frischgrün, Karibik-Türkis, Lavendel und Pfirsich), 38,90 Euro- Sweater-Kollektion Unisex in 5 Farben (Dunkelpetrol, Buchtgrün, Baumwoll-Natur, Pflaume und Khaki), 44,90 Euro- Hoodie-Kollektion Unisex in 5 Farben (Grau meliert, Dunkelpetrol, Buchtgrün, Baumwoll-Natur und Marineblau), 49,80 Euro- Damen-T-Shirt-Kollektion in 6 Farben (Buchtgrün, Burgunderrot, Candyrosa, Dunkelpetrol, Lavendel und Nichtweiß), 28,90 Euro- Herren-T-Shirt-Kollektion in 5 Farben (Baumwoll-Natur, Buchtgrün, Dunkelpetrol, Khaki und Smoky Grau), 28,90 EuroDie Teile sind in Bio-Qualität und aus langlebigen Materialien gefertigt, zertifiziert nach GOTS, Fair Trade und weiteren ökologischen Standards, hergestellt in Deutschland. Und: Wir sind Robin Hood produziert erst nach Bestellung, um Ressourcen und Umwelt zu schonen sowie Überproduktion zu vermeiden.Wer steckt dahinter?Wir sind Robin Hood ist ein Modelabel mit einer unkonventionellen Geschäftsidee: 100 Prozent der Gewinne werden an das Gemeinwesen zurückgegeben - transparent, demokratisch, von der Community mitentschieden. Oder wie die Organisation selbst sagt: "Aus Shopping wird Sharing: Du kaufst. Wir teilen. Alle gewinnen." Viva con Agua de Sankt Pauli e. V. wurde 2006 in Hamburg gegründet und hat sich seitdem zu einem weltweiten Netzwerk aus Menschen, Projekten und Partnern entwickelt, das sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser und einer sanitären Grundversorgung für alle Menschen einsetzt.Nachhaltigkeit als unternehmerische HaltungFür Tchibo ist diese Kooperation mehr als eine Produktpartnerschaft. Sie steht im Einklang mit dem, wofür das Hamburger Familienunternehmen seit bereits 20 Jahren steht: Nachhaltigkeit als gelebte Praxis, verankert in Lieferketten, Produktdesign, Materialauswahl und unternehmerischen Entscheidungen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, auf diese Weise nicht nur einen Beitrag für Mensch und Natur zu leisten, sondern Kunden einen bewussteren Alltag zu ermöglichen."Bei Tchibo verstehen wir Nachhaltigkeit nicht als ein Ziel, das man allein erreicht, sondern als Teamleistung. Deshalb kooperieren wir mit Wir sind Robin Hood und Viva con Agua; beides Paradebeispiele für transparentes und positives Engagement. Viva con Agua schafft es, lebenswichtige Themen wie den Zugang zu sauberem Trinkwasser mit einer unglaublichen Energie und Lebensfreude zu besetzen", sagt Robert Pauly, Leiter Kooperationen von Tchibo.Die Impact-Kollektion ist ab dem 23. Juni 2026 exklusiv über den Tchibo Onlineshop erhältlich, mit TchiboCard bereits ab dem 16. Juni, solange der Vorrat reicht.Pressekontakt:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/6292683