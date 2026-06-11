Die Formycon-Aktie gehört 2026 bislang nicht zu den Börsenlieblingen. Nach einer schwachen Kursentwicklung notiert das Papier aktuell im Bereich von knapp unter 20 Euro und damit deutlich unter früheren Höchstständen. Operativ läuft es jedoch besser, als der Aktienkurs vermuten lässt. Im ersten Quartal des Jahres konnte der Biosimilar-Spezialist seinen Umsatz auf 13,1 Millionen Euro nahezu verdreifachen. Verantwortlich dafür waren vor allem Meilensteinzahlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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